Европарламент одобрил соглашение о свободной торговле с Вьетнамом

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Европейский парламент одобрил в среду соглашения о свободной торговле и взаимной защите инвестиций с Вьетнамом , которые названы "самыми масштабными" соглашениями, заключенными ЕС с развивающимися странами, говорится в коммюнике ЕП.

Соглашение о свободной торговле предусматривает, в частности, отмену практически всех таможенных сборов в течение 10 лет. В частности, соглашение подразумевает беспошлинный ввоз во Вьетнам европейского оборудования, автомобилей, продукции химической промышленности. Документ также оговаривает сотрудничество в области морского транспорта и банковского сектора.

"Эти соглашения дают уникальную возможность реализовать цели Евросоюза, стремящегося стать геополитическим игроком, который защищает многостороннюю торговлю, отвергает протекционизм", - заявила докладчик по данным соглашениям евродепутат Грит Буржуа. По ее словам, эти соглашения не только облегчают компаниям доступ на рынки, но и будут способствовать созданию новых рабочих мест.