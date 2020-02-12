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Европарламент одобрил соглашение о свободной торговле с Вьетнамом
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РИА Новости

Европарламент одобрил соглашение о свободной торговле с Вьетнамом

15:40 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европарламента в Брюсселе
Здание Европарламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Европейский парламент одобрил в среду соглашения о свободной торговле и взаимной защите инвестиций с Вьетнамом, которые названы "самыми масштабными" соглашениями, заключенными ЕС с развивающимися странами, говорится в коммюнике ЕП.
Соглашение о свободной торговле предусматривает, в частности, отмену практически всех таможенных сборов в течение 10 лет. В частности, соглашение подразумевает беспошлинный ввоз во Вьетнам европейского оборудования, автомобилей, продукции химической промышленности. Документ также оговаривает сотрудничество в области морского транспорта и банковского сектора.
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"Эти соглашения дают уникальную возможность реализовать цели Евросоюза, стремящегося стать геополитическим игроком, который защищает многостороннюю торговлю, отвергает протекционизм", - заявила докладчик по данным соглашениям евродепутат Грит Буржуа. По ее словам, эти соглашения не только облегчают компаниям доступ на рынки, но и будут способствовать созданию новых рабочих мест.
Вьетнам является вторым после Сингапура торговым партнером Евросоюза в АСЕАН. Ежегодный товарооборот ЕС и Вьетнама составляет 46,7 миллиарда долларов. Страны ЕС импортируют из Вьетнама оборудование, телекоммуникационную технику, ткани и продукты питания. ЕС поставляет во Вьетнам станки, сельхозпродукцию, транспортные средства.
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ЕвропарламентЕвросоюзВьетнамВ мире
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