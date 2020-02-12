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Путин обсудил по телефону с премьером Италии ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Путин обсудил по телефону с премьером Италии ситуацию в Ливии

15:38 12.02.2020 (обновлено: 15:47 12.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии, выразил заинтересованность в продолжении совместной работы, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Путин и Конте обменялись мнениями по ситуации в Ливии, в том числе в контексте реализации итогов международной конференции в Берлине 19 января. Путин подчеркнул важность согласования с ливийскими сторонами всех параметров урегулирования, прорабатываемых в эти дни по линии Совета Безопасности ООН.
"Высказана заинтересованность в продолжении совместной работы, ориентированной на достижение долгосрочной нормализации в Ливии. Затронуты некоторые вопросы российско-итальянского сотрудничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавляется в сообщении.
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Джузеппе КонтеВладимир ПутинЛивияИталияВ мире
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