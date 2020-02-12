Путин обсудил по телефону с премьером Италии ситуацию в Ливии

Сообщается, что Путин и Конте обменялись мнениями по ситуации в Ливии, в том числе в контексте реализации итогов международной конференции в Берлине 19 января. Путин подчеркнул важность согласования с ливийскими сторонами всех параметров урегулирования, прорабатываемых в эти дни по линии Совета Безопасности ООН.