Путин обсудил по телефону с премьером Италии ситуацию в Ливии

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии, выразил заинтересованность в продолжении совместной работы, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Путин и Конте обменялись мнениями по ситуации в Ливии, в том числе в контексте реализации итогов международной конференции в Берлине 19 января. Путин подчеркнул важность согласования с ливийскими сторонами всех параметров урегулирования, прорабатываемых в эти дни по линии Совета Безопасности ООН.
"Высказана заинтересованность в продолжении совместной работы, ориентированной на достижение долгосрочной нормализации в Ливии. Затронуты некоторые вопросы российско-итальянского сотрудничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавляется в сообщении.