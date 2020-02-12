В Ставрополе арестовали пранкера, катавшегося голым по полу в магазине

В социальных сетях появилось видео, на котором некий юноша раздевается до трусов, разливает жидкость на пол в магазине, ложится в лужу и катится. Рядом с ним на видео девушка, исполняющая тверк. В финале, когда молодой человек поднимается с пола, о его лицо размазывают торт.