В Ставрополе арестовали пранкера, катавшегося голым по полу в магазине

ПЯТИГОРСК, 12 фев - РИА Новости. Суд в Ставрополе арестовал на 15 суток пранкера, который в трусах катался на животе по полу в магазине, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.
В социальных сетях появилось видео, на котором некий юноша раздевается до трусов, разливает жидкость на пол в магазине, ложится в лужу и катится. Рядом с ним на видео девушка, исполняющая тверк. В финале, когда молодой человек поднимается с пола, о его лицо размазывают торт.
"Пранкеры Ставрополя привлечены к административной ответственности по статье КоАП РФ "мелкое хулиганство". Районным судом города Ставрополя молодым людям назначено наказание в виде административного ареста. Главное действующее лицо проведет под арестом 15 суток, его помощники - 5 и 10 суток", - отмечается в сообщении.