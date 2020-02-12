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Эстонская разведка считает, что угроза нападения России невелика
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РИА Новости

Эстонская разведка считает, что угроза нападения России невелика

15:36 12.02.2020
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© Фото : Pixabay/Angelo_GiordanoВид на Таллин
Вид на Таллин
© Фото : Pixabay/Angelo_Giordano
Вид на Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 фев - РИА Новости. Угроза военного нападения России на Эстонию остается незначительной, нужно обращать больше внимания на Китай, говорится в опубликованном в среду ежегоднике департамента внешней разведки.
Авторы доклада отмечают, что за последние пять лет ситуация с безопасностью в мире ухудшилась, и основная угроза для Эстонии по-прежнему исходит от России. Тем не менее, вероятность военного конфликта с соседним государством оценивается как незначительная.
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"Угроза военного нападения России на Эстонию небольшая, поскольку Россия не хочет войны с НАТО, но обострение противостояния России и Запада в любой точке мира может быстро изменить оценку угроз для Эстонии", - отмечается в докладе.
Помимо России, департамент внешней разведки включил в список источников возможных угроз безопасности Китай, на действия которого необходимо обращать все больше внимания.
"Растущая внешнеполитическая активность Китая в 2019 году выразилась, в частности, в организации митингов в защиту официальной позиции государства, а также в критике в адрес местных СМИ за необъективность", - говорится в отчете, по оценке авторов которого Китай хочет изменить мировой порядок в своих интересах.
В июле 2019 года глава МВД и первый вице-премьер эстонского правительства Март Хельме заявил, что, по его мнению, сегодня в Прибалтике не существует так называемой "российской угрозы".
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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Март ХельмеПрибалтикаНАТОЭстонияКитайРоссияВ мире
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