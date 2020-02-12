В Португалии арестовали счета богатейшей женщины с гражданством России

Изабель душ Сантуш — старшая дочь Жозе Эдуарду душ Сантуша, который был президентом Анголы на протяжении почти 40 лет. Как ранее заявили РИА Новости в пресс-службе МВД, по рождению женщина имеет российское гражданство. По данным СМИ, мать Изабель — бывшая гражданка СССР Татьяна Куканова.

Forbes оценивает состояние Изабель душ Сантуш в 2,2 миллиарда долларов, что делает ее восьмой в списке самых богатых жителей Африки и самой обеспеченной женщиной континента. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что душ Сантуш подозревают в сомнительных сделках, которые стоили казне Анголы более миллиарда долларов, из-за чего ее активы оказались заморожены по решению суда.