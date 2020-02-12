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В Португалии арестовали счета богатейшей женщины с гражданством России
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РИА Новости

В Португалии арестовали счета богатейшей женщины с гражданством России

15:35 12.02.2020 (обновлено: 18:28 12.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИзабель Хосе душ Сантуш
Изабель Хосе душ Сантуш
© РИА Новости / Илья Питалев
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Изабель Хосе душ Сантуш. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Португальский суд арестовал счета богатейшей женщины Африки, уроженки СССР и гражданки России Изабель душ Сантуш. Об этом сообщила газета Diário de Notícias.
Как рассказал источник издания в португальской Генпрокуратуре, ведомство потребовало арестовать счета душ Сантуш, ее мужа Синдики Доколо и бизнес-партнера Паулы Оливейры в рамках судебного разбирательства против бизнес-леди в Анголе.
Позже эту информацию подтвердили в компании Efaces, совладелицей которой является душ Сантуш.
"Efacec и ее акционеры являются отдельными организациями. Счета Efacec не были заморожены ни в Португалии, ни в любой другой стране, где работает компания", — заявили представители организации в комментарии газете.
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Изабель душ Сантуш — старшая дочь Жозе Эдуарду душ Сантуша, который был президентом Анголы на протяжении почти 40 лет. Как ранее заявили РИА Новости в пресс-службе МВД, по рождению женщина имеет российское гражданство. По данным СМИ, мать Изабель — бывшая гражданка СССР Татьяна Куканова.
Forbes оценивает состояние Изабель душ Сантуш в 2,2 миллиарда долларов, что делает ее восьмой в списке самых богатых жителей Африки и самой обеспеченной женщиной континента. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что душ Сантуш подозревают в сомнительных сделках, которые стоили казне Анголы более миллиарда долларов, из-за чего ее активы оказались заморожены по решению суда.
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Изабель душ СантушПортугалияРоссияАнголаВ мире
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