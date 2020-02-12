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За кураторами нацпроектов могут закрепить персональную ответственность
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РИА Новости

За кураторами нацпроектов могут закрепить персональную ответственность

15:33 12.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Первый вице-премьер Андрей Белоусов
 Первый вице-премьер Андрей Белоусов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил закрепить за кураторами и руководителями нацпроектов персональную ответственность за их реализацию.
"Еще хотел… заявить. Действительно, президентом подписан указ, и в рамках этого указа обновлен состав Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и состав нашего президиума. Соответственно предлагается сегодняшним решением утвердить кураторов национальных проектов… и закрепить за кураторами из числа заместителей председателя правительства и руководителями проектов, это у нас министры, персональную ответственность за реализацию национальных проектов", - заявил он в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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