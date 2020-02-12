За кураторами нацпроектов могут закрепить персональную ответственность

"Еще хотел… заявить. Действительно, президентом подписан указ, и в рамках этого указа обновлен состав Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и состав нашего президиума. Соответственно предлагается сегодняшним решением утвердить кураторов национальных проектов… и закрепить за кураторами из числа заместителей председателя правительства и руководителями проектов, это у нас министры, персональную ответственность за реализацию национальных проектов", - заявил он в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.