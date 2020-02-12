Россияне лишились 50 тысяч лицензий на оружие в 2019 году

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в 2019 году провели 3,7 миллиона проверок порядка хранения оружия россиянами, в результате которых аннулировано почти 50 тысяч лицензий, сообщила пресс-служба ведомства.
"За истекший период сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проведено 3,7 миллиона проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, в ходе которых выявлено 250,9 тысячи нарушений установленных правил оборота оружия", - говорится в сообщении.
К административной ответственности привлечены 250,9 тысячи нарушителей. Кроме того, "аннулировано 49,9 тысячи лицензий и разрешений на гражданское оружие", констатирует ведомство.