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Адвокат рассказал о болезни покончившего с собой экс-сотрудника ФСИН
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РИА Новости

Адвокат рассказал о болезни покончившего с собой экс-сотрудника ФСИН

15:30 12.02.2020 (обновлено: 17:05 12.02.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции выходит из зала судебных заеданий
Сотрудник полиции выходит из зала судебных заеданий
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Адвокат покончившего с собой в Чертановском суде Виктора Свиридова Александр Котельницкий рассказал журналистам, как погиб его подзащитный после оглашения приговора.
По информации Мосгорсуда, Свиридов совершил в среду самоубийство после того, как Чертановский суд приговорил его к трем годам колонии за вымогательство.

"Это (самоубийство – ред.) было неожиданно, поскольку подзащитный был болен, поскольку у него был рак четвертой степени. И мы рассчитывали, что суд … освободит от реального наказания", - сказал Котельницкий.

"После того как судья зачитал приговор и после слов "изменить меру пресечения", подзащитный отошел. Я точно сейчас не помню… Я услышал хлопок, и он упал на лавочку", - добавил он
Котельницкий подтвердил, что у Свиридова был рак четвертой степени. Адвокат рассказал также, что по настроению его подзащитного нельзя было понять, что он "подавлен".
"Я разговаривал с ним (Свиридовым) еще утром по дороге. Он ехал с дачи, и говорил: "Я рассчитываю, что судья подойдет объективно".
"Ничего не предвещало", - пояснил адвокат.
Сотрудник правоохранительных органов у входа в зал судебных заседаний
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