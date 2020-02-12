Адвокат рассказал о болезни покончившего с собой экс-сотрудника ФСИН

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Адвокат покончившего с собой в Адвокат покончившего с собой в Чертановском суде Виктора Свиридова Александр Котельницкий рассказал журналистам, как погиб его подзащитный после оглашения приговора.

По информации Мосгорсуда, Свиридов совершил в среду самоубийство после того, как Чертановский суд приговорил его к трем годам колонии за вымогательство.

"Это (самоубийство – ред.) было неожиданно, поскольку подзащитный был болен, поскольку у него был рак четвертой степени. И мы рассчитывали, что суд … освободит от реального наказания", - сказал Котельницкий.

"После того как судья зачитал приговор и после слов "изменить меру пресечения", подзащитный отошел. Я точно сейчас не помню… Я услышал хлопок, и он упал на лавочку", - добавил он

Котельницкий подтвердил, что у Свиридова был рак четвертой степени. Адвокат рассказал также, что по настроению его подзащитного нельзя было понять, что он "подавлен".

"Я разговаривал с ним (Свиридовым) еще утром по дороге. Он ехал с дачи, и говорил: "Я рассчитываю, что судья подойдет объективно".