Адвокат рассказал подробности гибели экс-сотрудника ФСИН в зале суда

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Александр Котельницкий, адвокат экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова, покончившего с собой в зале Чертановского суда, рассказал, что у его подзащитного был рак четвертой стадии.

Юрист пояснил, что в связи с этим от суда ожидали освобождения от реального наказания.

"После того как судья зачитал приговор и после слов "изменить меру пресечения", подзащитный отошел. Я точно сейчас не помню. <…> Я услышал хлопок, и он упал на лавочку", — рассказал Котельницкий.

По словам юриста, он разговаривал с клиентом утром и тот выразил надежду, что судья "подойдет объективно". При этом по настроению Свиридова нельзя было понять, что он подавлен, добавил Котельницкий.

"Ничего не предвещало", — пояснил адвокат.

По его словам, во время оглашения приговора в зале суда родственников Свиридова не было.

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Самоубийство в суде

Ранее стало известно, что бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения приговора.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к трем годам колонии строгого режима. Виновному по данной статье может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.

До оглашения приговора Свиридов находился под подпиской о невыезде.

По факту самоубийства в зале суда СК возбудил уголовное дело о "халатности".