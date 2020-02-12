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2020-02-12T18:02+0300
https://ria.ru/20200212/1564599595.html
Адвокат рассказал подробности гибели экс-сотрудника ФСИН в зале суда
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РИА Новости

Адвокат рассказал подробности гибели экс-сотрудника ФСИН в зале суда

15:45 12.02.2020 (обновлено: 18:02 12.02.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники Федеральной службы судебных приставов в здании суда
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в здании суда
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Александр Котельницкий, адвокат экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова, покончившего с собой в зале Чертановского суда, рассказал, что у его подзащитного был рак четвертой стадии.
Юрист пояснил, что в связи с этим от суда ожидали освобождения от реального наказания.
© Фото : сайт Московского регионального отделения международной полицейской организацииВиктор Свиридов
Виктор Свиридов
© Фото : сайт Московского регионального отделения международной полицейской организации
Виктор Свиридов
"После того как судья зачитал приговор и после слов "изменить меру пресечения", подзащитный отошел. Я точно сейчас не помню. <…> Я услышал хлопок, и он упал на лавочку", — рассказал Котельницкий.
По словам юриста, он разговаривал с клиентом утром и тот выразил надежду, что судья "подойдет объективно". При этом по настроению Свиридова нельзя было понять, что он подавлен, добавил Котельницкий.
"Ничего не предвещало", — пояснил адвокат.
По его словам, во время оглашения приговора в зале суда родственников Свиридова не было.

Самоубийство в суде

Ранее стало известно, что бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения приговора.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к трем годам колонии строгого режима. Виновному по данной статье может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.
До оглашения приговора Свиридов находился под подпиской о невыезде.
По факту самоубийства в зале суда СК возбудил уголовное дело о "халатности".
По информации РБК, подсудимого обвинили в вымогательстве десяти миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова.
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15:15
Крупные ЧП в российских судах в 2004-2020 годах
932857733020
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Виктор СвиридовСамоубийство экс-начальника управления ФСИНМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Какой позор. Человек с пистолетом в зале суда. Кто ответит за эту халатность? А если бы он расстреливать людей начал?
12 февраля, 16:01
SSheff
6611004
Весь караул ФССП - под суд
12 февраля, 15:35
aalexpodolsky
4630103
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