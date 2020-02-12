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В Пскове суд приговорил бывшего вице-губернатора к пяти годам колонии
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РИА Новости

В Пскове суд приговорил бывшего вице-губернатора к пяти годам колонии

15:26 12.02.2020 (обновлено: 15:28 12.02.2020)
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© Фото : Портал государственных органов Псковской областиБывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов
Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов
© Фото : Портал государственных органов Псковской области
Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА/ПСКОВ, 12 фев - РИА Новости. Суд приговорил бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова к пяти годам лишения свободы за взятку в виде скидки на дом в 1,35 миллиона рублей, сообщает в среду Следственный комитет России.
"Приговором суда Кузнецову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь Псковского городского суда Юлия Пронь, суд применил статью 64 УК РФ о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, ввиду его давности и правопослушного поведения Кузнецова с момента преступления, а также положительных характеристик с места работы.
Ранее сообщалось, что заместитель губернатора по вопросам ЖКХ Кузнецов в декабре 2018 года был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) от исполнительного директора ООО "ВестСтрой" Евгения Очнева.
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По версии следствия, Кузнецов, используя свое служебное положение, получил взятку от исполнительного директора строительной организации в виде скидки на сумму 1,35 миллиона рублей на приобретенный его супругой дом в Пскове. Взамен Кузнецов посодействовал в выигрыше организацией аукциона на заключение государственного контракта в размере более 40 миллионов рублей.
СК сообщает, что следствием был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 7 миллионов рублей.
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Следственный комитет России (СК РФ)Псковская областьРоссияОбщество
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