В Пскове суд приговорил бывшего вице-губернатора к пяти годам колонии

МОСКВА/ПСКОВ, 12 фев - РИА Новости. Суд приговорил бывшего заместителя губернатора Суд приговорил бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова к пяти годам лишения свободы за взятку в виде скидки на дом в 1,35 миллиона рублей, сообщает в среду Следственный комитет России

"Приговором суда Кузнецову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь Псковского городского суда Юлия Пронь, суд применил статью 64 УК РФ о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, ввиду его давности и правопослушного поведения Кузнецова с момента преступления, а также положительных характеристик с места работы.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора по вопросам ЖКХ Кузнецов в декабре 2018 года был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) от исполнительного директора ООО "ВестСтрой" Евгения Очнева.

По версии следствия, Кузнецов, используя свое служебное положение, получил взятку от исполнительного директора строительной организации в виде скидки на сумму 1,35 миллиона рублей на приобретенный его супругой дом в Пскове. Взамен Кузнецов посодействовал в выигрыше организацией аукциона на заключение государственного контракта в размере более 40 миллионов рублей.