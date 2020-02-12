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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-02-12T16:15+0300
https://ria.ru/20200212/1564599526.html
Опыт Ямала по борьбе со сниффингом ляжет в основу федерального проекта
https://cdn24.img.ria.ru/images/16225/29/162252957_0:26:501:307_1036x0_80_0_0_70548a444f981bb6c6890adfe5c646d4.jpg
РИА Новости

Опыт Ямала по борьбе со сниффингом ляжет в основу федерального проекта

15:26 12.02.2020 (обновлено: 16:15 12.02.2020)
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© Flickr / preciouskhyattЗажигалки
Зажигалки
© Flickr / preciouskhyatt
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Опыт Ямала по борьбе со сниффингом - разновидностью подростковой токсикомании, когда опьянение достигается при вдыхании газа - ляжет в основу федерального законопроекта, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
В Общественной палате России прошли слушания, посвященные борьбе со сниффингом. По словам модератора слушаний, руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева, официальная статистика фиксирует только летальные случаи: в 2018 году – 154 смерти среди детей и подростков, к сентябрю 2019 года – 360. Предполагаемое количество потребителей в России исчисляется десятками тысяч.
Эксперты обсудили масштабы распространения проблемы, а также механизмы противодействия, в том числе законодательные меры. В общественных слушаниях приняли участие члены Общественной палаты, представители Роспотребнадзора, Минздрава, прокуратуры, правоохранительных органов, СК, а также представители регионов. Опыт ЯНАО представил заместитель губернатора Аркадий Бессонов.
"По итогам слушания принято решение о подготовке федерального законопроекта. Опыт и предложения Ямала будут учтены при его разработке", - говорится в сообщении.
Заседание Общественной палаты РФ
10 февраля, 19:52
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Ямал стал первым регионом в России, где подготовлен и уже принят в первом чтении законопроект о запрете продажи несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки, а также любых товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Одновременно депутаты рассматривают законопроект о штрафах за нарушение запрета. Данные законы подготовлены после нескольких зафиксированных в округе случаев употребления газа среди подростков: в 2019 году – 10 случаев, в 2018 году – восемь случаев. Четыре подростка погибли, уточняют власти.
Заместитель губернатора также предложил включить бутан и изобутан в список одурманивающих веществ. Это позволит привлекать к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в их употребление, а также организовать блокировку интернет-ресурсов, которые пропагандируют сниффинг.
Кроме того, Бессонов рассказал и о ямальском опыте борьбы со снюсами – бестабачными никотиновыми смесями. В конце 2019 года округ одним из первых принял закон, запрещающий реализацию и распространение таких смесей детям и подросткам. За нарушение предусмотрен административный штраф, отмечает пресс-служба.

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18 ноября 2019, 13:52Акценты
Сниффинг: смертельно опасное увлечение уносит жизни подростковДоступность газа, который используется в зажигалках и походных баллончиках, породила новый вид токсикомании – сниффинг. Его жертвами стали уже сотни подростков. Наркологи рассказали в эфире радио Sputnik о коварстве опасного увлечения.
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Ямало-Ненецкий автономный округТрезвая РоссияЯмалФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОбщество
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