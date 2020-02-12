Опыт Ямала по борьбе со сниффингом ляжет в основу федерального проекта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Опыт Ямала по борьбе со сниффингом - разновидностью подростковой токсикомании, когда опьянение достигается при вдыхании газа - ляжет в основу федерального законопроекта, сообщает пресс-служба губернатора Опыт Ямала по борьбе со сниффингом - разновидностью подростковой токсикомании, когда опьянение достигается при вдыхании газа - ляжет в основу федерального законопроекта, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО

Общественной палате России прошли слушания, посвященные борьбе со сниффингом. По словам модератора слушаний, руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева, официальная статистика фиксирует только летальные случаи: в 2018 году – 154 смерти среди детей и подростков, к сентябрю 2019 года – 360. Предполагаемое количество потребителей в России исчисляется десятками тысяч.

Эксперты обсудили масштабы распространения проблемы, а также механизмы противодействия, в том числе законодательные меры. В общественных слушаниях приняли участие члены Общественной палаты, представители Роспотребнадзора , Минздрава, прокуратуры, правоохранительных органов, СК, а также представители регионов. Опыт ЯНАО представил заместитель губернатора Аркадий Бессонов.

"По итогам слушания принято решение о подготовке федерального законопроекта. Опыт и предложения Ямала будут учтены при его разработке", - говорится в сообщении.

Ямал стал первым регионом в России, где подготовлен и уже принят в первом чтении законопроект о запрете продажи несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки, а также любых товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Одновременно депутаты рассматривают законопроект о штрафах за нарушение запрета. Данные законы подготовлены после нескольких зафиксированных в округе случаев употребления газа среди подростков: в 2019 году – 10 случаев, в 2018 году – восемь случаев. Четыре подростка погибли, уточняют власти.

Заместитель губернатора также предложил включить бутан и изобутан в список одурманивающих веществ. Это позволит привлекать к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в их употребление, а также организовать блокировку интернет-ресурсов, которые пропагандируют сниффинг.

Кроме того, Бессонов рассказал и о ямальском опыте борьбы со снюсами – бестабачными никотиновыми смесями. В конце 2019 года округ одним из первых принял закон, запрещающий реализацию и распространение таких смесей детям и подросткам. За нарушение предусмотрен административный штраф, отмечает пресс-служба.