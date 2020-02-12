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Камбоджа разрешила круизному лайнеру Westerdam зайти в порт
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РИА Новости

Камбоджа разрешила круизному лайнеру Westerdam зайти в порт

15:24 12.02.2020 (обновлено: 17:10 12.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКруизный лайнер Westerdam
Круизный лайнер Westerdam
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Круизный лайнер Westerdam. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Круизный лайнер Westerdam, которому запретили заход в порты несколько стран из-за предполагаемой опасности распространения коронавируса, сможет пришвартоваться в Камбодже, все пассажиры смогут покинуть судно, сообщила компания Holland America Line.
Лайнер Westerdam, на борту которого более 1400 пассажиров и 800 членов экипажа, выполняющий 30-дневный круиз по Азии, принял на борт 1 февраля в Гонконге около 700 человек. Через несколько дней плавания, в силу ограничительных мер, принятых в Китае и других странах из-за эпидемии коронавируса в последние недели, эти люди превратились в группу риска. По информации капитана и владельцев судна, на нем нет больных. Тем не менее, судну было отказано в швартовке в портах Японии, Филиппин и Тайваня.

"Westerdam держит путь в Сиануквиль (также известен как Кампонгсаом - ред.), Камбоджа, где закончится текущий круиз. Мы прибудем в 7.00 по местному времени в четверг, 13 февраля, и останемся в порту на протяжении нескольких дней, чтобы завершить высадку. Гости смогут сойти на берег. Все разрешения были получены, мы благодарим власти Камбоджи за поддержку", - сообщается в Facebook компании.

Все пассажиры сначала направятся в столицу Камбоджи, откуда компания организует их возвращение домой.
"Holland America Line организует и оплатит все полеты домой, а также полное возвращение стоимости круиза", - говорится в сообщении.
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"Все присутствовавшие на борту здоровы, и, несмотря на ошибочные сообщения, нет ни одного известного или подозреваемого случая заражения коронавирусом на борту, их никогда не было", - подчеркнули в компании.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи.
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