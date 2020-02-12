Камбоджа разрешила круизному лайнеру Westerdam зайти в порт

Лайнер Westerdam, на борту которого более 1400 пассажиров и 800 членов экипажа, выполняющий 30-дневный круиз по Азии, принял на борт 1 февраля в Гонконге около 700 человек. Через несколько дней плавания, в силу ограничительных мер, принятых в Китае и других странах из-за эпидемии коронавируса в последние недели, эти люди превратились в группу риска. По информации капитана и владельцев судна, на нем нет больных. Тем не менее, судну было отказано в швартовке в портах Японии, Филиппин и Тайваня.