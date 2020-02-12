В СГК назвали причину аварии на теплосетях в хакасском Черногорске

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Порыв на теплосетях в хакасском Черногорске произошел из-за износа теплосетей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).
"Порыв произошел из-за износа", - сообщили в компании.
Ранее в среду региональное управление МЧС сообщало, что 12 февраля в результате порыва трубопровода теплоснабжения в Черногорске без теплоснабжения осталось 28 жилых домов разной этажности (460 человек) и один социально значимый объект (детский сад).
Сейчас теплоснабжение в Черногорске полностью восстановлено.