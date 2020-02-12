Белоусов призвал радикально упростить управление нацпроектами

Он напомнил, что последний раз такие реформы были проведены летом прошлого года: были расширены полномочия проектных комитетов и кураторов нацпроектов по самостоятельному принятию решений о внесении изменений в паспорта проектов и в электронный бюджет.

"Судя по тому, какая складывается ситуация, работа должна быть продолжена. Мы предлагаем провести еще одну итерацию, наш департамент соответствующий в аппарате правительства соберет предложения, мы их обобщим, вам доложим. Я все-таки думаю, что нам тут нужно идти на радикальные какие-то изменения, потому что система номинально гибкая, а иногда месяцы приходится тратить для того, чтобы внести изменения в электронный бюджет", - сказал Белоусов.