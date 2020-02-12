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Белоусов призвал радикально упростить управление нацпроектами
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РИА Новости

Белоусов призвал радикально упростить управление нацпроектами

15:22 12.02.2020 (обновлено: 16:10 12.02.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Управление нацпроектами необходимо радикально изменить и упростить, правительство РФ соберет предложения, заявил в ходе заседания президиума по стратегическому развитию и нацпроектам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Он напомнил, что последний раз такие реформы были проведены летом прошлого года: были расширены полномочия проектных комитетов и кураторов нацпроектов по самостоятельному принятию решений о внесении изменений в паспорта проектов и в электронный бюджет.
"Судя по тому, какая складывается ситуация, работа должна быть продолжена. Мы предлагаем провести еще одну итерацию, наш департамент соответствующий в аппарате правительства соберет предложения, мы их обобщим, вам доложим. Я все-таки думаю, что нам тут нужно идти на радикальные какие-то изменения, потому что система номинально гибкая, а иногда месяцы приходится тратить для того, чтобы внести изменения в электронный бюджет", - сказал Белоусов.
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