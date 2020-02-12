В Китае вылечили трехмесячную девочку от коронавируса

ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Трехмесячную девочку в китайской Трехмесячную девочку в китайской провинции Хайнань удалось вылечить от коронавируса , самую маленькую пациентку на острове уже выписали из больницы, говорится в сообщении правительства города Хайкоу.

Девочка стала самым первым и самым младшим ребенком на острове, у кого подтвердился диагноз. Она родилась и жила с родителями в уезде Ханьчуань городского округа Сяогань провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения заболевания. На новогодние праздники семья отправилась путешествовать.

Сначала они на машине добрались до города Ухань 20 января, после чего отправились на одну из пяти священных гор даосизма - Хэншань в провинции Хунань, а оттуда 25 января добрались до города Хайкоу.

В отеле Хайкоу их поместили под медицинское наблюдение, а утром 26 января на машине "скорой помощи" отвезли в местную больницу в карантин на лечение.