В Китае вылечили трехмесячную девочку от коронавируса

ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Трехмесячную девочку в китайской провинции Хайнань удалось вылечить от коронавируса, самую маленькую пациентку на острове уже выписали из больницы, говорится в сообщении правительства города Хайкоу.
Девочка стала самым первым и самым младшим ребенком на острове, у кого подтвердился диагноз. Она родилась и жила с родителями в уезде Ханьчуань городского округа Сяогань провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения заболевания. На новогодние праздники семья отправилась путешествовать.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
Сначала они на машине добрались до города Ухань 20 января, после чего отправились на одну из пяти священных гор даосизма - Хэншань в провинции Хунань, а оттуда 25 января добрались до города Хайкоу.
В отеле Хайкоу их поместили под медицинское наблюдение, а утром 26 января на машине "скорой помощи" отвезли в местную больницу в карантин на лечение.
Благодаря оперативному обнаружению заболевания и своевременному началу лечения девочку удалось полностью вылечить, и уже 11 февраля она с родителями покинула больницу. -0-