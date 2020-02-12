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В Китае вылечили трехмесячную девочку от коронавируса
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РИА Новости

В Китае вылечили трехмесячную девочку от коронавируса

15:20 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Трехмесячную девочку в китайской провинции Хайнань удалось вылечить от коронавируса, самую маленькую пациентку на острове уже выписали из больницы, говорится в сообщении правительства города Хайкоу.
Девочка стала самым первым и самым младшим ребенком на острове, у кого подтвердился диагноз. Она родилась и жила с родителями в уезде Ханьчуань городского округа Сяогань провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения заболевания. На новогодние праздники семья отправилась путешествовать.
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Сначала они на машине добрались до города Ухань 20 января, после чего отправились на одну из пяти священных гор даосизма - Хэншань в провинции Хунань, а оттуда 25 января добрались до города Хайкоу.
В отеле Хайкоу их поместили под медицинское наблюдение, а утром 26 января на машине "скорой помощи" отвезли в местную больницу в карантин на лечение.
Благодаря оперативному обнаружению заболевания и своевременному началу лечения девочку удалось полностью вылечить, и уже 11 февраля она с родителями покинула больницу. -0-
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Распространение нового коронавирусаПекинКитайХайкоуВ мире
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