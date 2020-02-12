Европарламент высказался за широкое сотрудничество с Великобританией

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Европарламент в среду в ходе пленарной сессии в Страсбурге одобрил резолюцию, в которой высказался за переговоры по самому широкому соглашению об ассоциации с Великобританией после Brexit, но с соблюдением интересов Евросоюза.
Резолюцию поддержали 534 депутата, 39 проголосовали против, 69 воздержались.
"Парламент хочет, чтобы соглашение об ассоциации с Великобританией было как можно более широким и основывалось на трех принципах: экономическое партнерство, партнерство по внешним вопросам и отдельные отраслевые вопросы", - говорится в распространенном по итогам голосования заявлении ЕП.
В то же время депутаты подчеркнули, что в ходе предстоящих переговоров об ассоциации нужно учитывать, что "третья страна не может пользоваться теми же правами, что и государство-член ЕС". В ЕП указали и на то, что в ходе переговоров необходимо также "гарантировать целостность единого рынка и таможенного союза ЕС, защиту наиболее чувствительных секторов".
Великобритания официально покинула Евросоюз 31 января текущего года. Пока в отношениях страны и союза изменилось немногое, однако такая ситуация не вечна – этот переходный период продлиться, как пока определено, до конца 2020 года и сторонам нужно за это время договорится об условиях и будущего сотрудничества.