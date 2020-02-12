Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T15:19+0300
https://ria.ru/20200212/1564599152.html
Европарламент высказался за широкое сотрудничество с Великобританией
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564538832_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_c0983984429ce5bf91e8ae594273f897.jpg
РИА Новости

Европарламент высказался за широкое сотрудничество с Великобританией

15:19 12.02.2020
162
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Европарламент в среду в ходе пленарной сессии в Страсбурге одобрил резолюцию, в которой высказался за переговоры по самому широкому соглашению об ассоциации с Великобританией после Brexit, но с соблюдением интересов Евросоюза.
Резолюцию поддержали 534 депутата, 39 проголосовали против, 69 воздержались.
"Парламент хочет, чтобы соглашение об ассоциации с Великобританией было как можно более широким и основывалось на трех принципах: экономическое партнерство, партнерство по внешним вопросам и отдельные отраслевые вопросы", - говорится в распространенном по итогам голосования заявлении ЕП.
В то же время депутаты подчеркнули, что в ходе предстоящих переговоров об ассоциации нужно учитывать, что "третья страна не может пользоваться теми же правами, что и государство-член ЕС". В ЕП указали и на то, что в ходе переговоров необходимо также "гарантировать целостность единого рынка и таможенного союза ЕС, защиту наиболее чувствительных секторов".
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Вчера, 16:40
Глава ЕК ожидает крупное торговое соглашение с Британией после Brexit
Великобритания официально покинула Евросоюз 31 января текущего года. Пока в отношениях страны и союза изменилось немногое, однако такая ситуация не вечна – этот переходный период продлиться, как пока определено, до конца 2020 года и сторонам нужно за это время договорится об условиях и будущего сотрудничества.
001001
Обсудить 0
ЕвропарламентBrexitЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Здание Европарламента в Брюсселе
Европарламент одобрил соглашение о свободной торговле с Вьетнамом
Американские военные
Сухопутные силы США создали штаб корпуса для координации с европейцами
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар
Ирландский премьер объявил о готовности своей партии уйти в оппозицию
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила идею "пожизненного" сенаторства
Работа за ноутбуками
Конкурс "Моя страна – моя Россия" привлек более 35 тысяч участников
Военнослужащие в Донбассе
В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу
Александр Грушко
Грушко обсудил с послом Италии встречу глав МИД и Минобороны в феврале
Вид на Таллин
Эстонская разведка считает, что угроза нападения России невелика
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проведет переговоры с главой МИД Иордании
Круизный лайнер Westerdam
Камбоджа разрешила круизному лайнеру Westerdam зайти в порт
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич
Россия надеется возобновить диалог по антитеррору с Францией
Уборка урожая
Валовая сельскохозяйственная продукция в Татарстане выросла на 3%
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон осуществит перестановки в британском правительстве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на обвинения в кибератаках на страны НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
Лента новостейМолния