Европарламент высказался за широкое сотрудничество с Великобританией

В то же время депутаты подчеркнули, что в ходе предстоящих переговоров об ассоциации нужно учитывать, что "третья страна не может пользоваться теми же правами, что и государство-член ЕС". В ЕП указали и на то, что в ходе переговоров необходимо также "гарантировать целостность единого рынка и таможенного союза ЕС, защиту наиболее чувствительных секторов".