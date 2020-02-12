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Теплоснабжение
2020-02-12T15:19+0300
https://ria.ru/20200212/1564599100.html
"Дочка" РЖД выставила на продажу 39,81% акций ТГК-14
https://cdn25.img.ria.ru/images/151417/26/1514172647_0:162:3066:1887_1036x0_80_0_0_71c3cc591411f8202b782e430cef2d90.jpg
РИА Новости

"Дочка" РЖД выставила на продажу 39,81% акций ТГК-14

15:19 12.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дочерняя структура РЖД "Энергопромсбыт" выставила на продажу все принадлежащие ей 39,81% акций ТГК-14, начальная цена пакета составляет 2,3 миллиарда рублей, следует из сообщения на сайте Российского аукционного дома (РАД).
"Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по способу подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены ("голландский аукцион"). ... Начальная цена – 2 313 513 514 (два миллиарда триста тринадцать миллионов пятьсот тринадцать тысяч пятьсот четырнадцать) рублей", - говорится в сообщении.
Аукцион планируется провести 12 марта в 11.00 мск на электронной торговой площадке РАД. Прием заявок осуществляется с 17.00 мск 12 февраля по 5 марта. Задаток должен поступить на счет организатора аукциона - РАД - не позднее 6 марта. Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске пройдет 10 марта в 17.00 мск. Минимальная цена (цена отсечения) составляет 1,239 миллиарда рублей, сумма задатка – 115,676 миллиона рублей. Шаг аукциона на повышение равен 20 миллионам рублей, на понижение – 214,8 миллиона рублей.
В конце января замглавы РЖД Андрей Старков сообщил на брифинге, что РЖД планируют продать акции ТГК-14 и ищут варианты реализации актива.
Ранее в среду ТГК-14 сообщила о выходе "Управляющей компании "Трансфингруп", которой принадлежало 20,35% ТГК-14, из уставного капитала генерирующей компании. Как следует из отчета ТГК-14 по РСБУ, по состоянию на конец 2019 года компаниям, находящимся под существенным влиянием НПФ "Благосостояние" принадлежало 55,4% (ЗАО УК "РВМ Капитал" - 24,98%, АО "УК "Трансфингруп" - 20,46%, АО "УК "Тринфико" - 9,96%). Компания "Энергопромсбыт" (принадлежит РЖД) владела 39,81% акций ТГК-14, прочие акционеры - 4,79%.
ТГК-14 в Чите
13:50Теплоснабжение
"Управляющая компания "Трансфингруп" вышла из капитала ТГК-14
ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входит семь ТЭЦ, два энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 650 МВт и тепловой мощностью 3,12 тысячи Гкал/ч.
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ТеплоснабжениеРЖДЭкономика
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