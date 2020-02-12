"Дочка" РЖД выставила на продажу 39,81% акций ТГК-14

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дочерняя структура Дочерняя структура РЖД "Энергопромсбыт" выставила на продажу все принадлежащие ей 39,81% акций ТГК-14, начальная цена пакета составляет 2,3 миллиарда рублей, следует из сообщения на сайте Российского аукционного дома (РАД).

"Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по способу подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены ("голландский аукцион"). ... Начальная цена – 2 313 513 514 (два миллиарда триста тринадцать миллионов пятьсот тринадцать тысяч пятьсот четырнадцать) рублей", - говорится в сообщении.

Аукцион планируется провести 12 марта в 11.00 мск на электронной торговой площадке РАД. Прием заявок осуществляется с 17.00 мск 12 февраля по 5 марта. Задаток должен поступить на счет организатора аукциона - РАД - не позднее 6 марта. Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске пройдет 10 марта в 17.00 мск. Минимальная цена (цена отсечения) составляет 1,239 миллиарда рублей, сумма задатка – 115,676 миллиона рублей. Шаг аукциона на повышение равен 20 миллионам рублей, на понижение – 214,8 миллиона рублей.

В конце января замглавы РЖД Андрей Старков сообщил на брифинге, что РЖД планируют продать акции ТГК-14 и ищут варианты реализации актива.

Ранее в среду ТГК-14 сообщила о выходе "Управляющей компании "Трансфингруп", которой принадлежало 20,35% ТГК-14, из уставного капитала генерирующей компании. Как следует из отчета ТГК-14 по РСБУ, по состоянию на конец 2019 года компаниям, находящимся под существенным влиянием НПФ "Благосостояние" принадлежало 55,4% (ЗАО УК "РВМ Капитал" - 24,98%, АО "УК "Трансфингруп" - 20,46%, АО "УК "Тринфико" - 9,96%). Компания "Энергопромсбыт" (принадлежит РЖД) владела 39,81% акций ТГК-14, прочие акционеры - 4,79%.