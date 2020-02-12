В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу

Ранее в среду в ДНР сообщили, что рабочие подгруппы по Донбассу приступили к работе в Минске.

"В Минске началось очередное заседание контактной группы", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

В ведомстве отметили, что на обсуждение вынесены вопросы, рассмотренные в ходе работы подгрупп. Среди них обеспечение устойчивого перемирия, новые участки разведения сил, поиск без вести пропавших, предоставление Донбассу особого статуса.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.