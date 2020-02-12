В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу

ДОНЕЦК, 12 фев – РИА Новости. Встреча контактной группы по Донбассу началась в Минске, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в среду в ДНР сообщили, что рабочие подгруппы по Донбассу приступили к работе в Минске.
"В Минске началось очередное заседание контактной группы", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В ведомстве отметили, что на обсуждение вынесены вопросы, рассмотренные в ходе работы подгрупп. Среди них обеспечение устойчивого перемирия, новые участки разведения сил, поиск без вести пропавших, предоставление Донбассу особого статуса.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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