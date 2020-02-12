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Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

15:16 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 февраля проведет встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тринадцатого февраля Владимир Путин проведет очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. В ней примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видные общественные деятели", - говорится в сообщении.
Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Сергей Гаврилов
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