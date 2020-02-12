Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

"Тринадцатого февраля Владимир Путин проведет очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. В ней примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видные общественные деятели", - говорится в сообщении.

Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.