Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T15:12+0300
https://ria.ru/20200212/1564598674.html
Косачев оценил возможность переговоров с США по СНВ-3
https://cdn23.img.ria.ru/images/156248/75/1562487577_0:135:3132:1897_1036x0_80_0_0_11e388dce353e163f5a2b4fdba9c8ce3.jpg
РИА Новости

Косачев оценил возможность переговоров с США по СНВ-3

15:12 12.02.2020
190
© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о переговорах по СНВ-3, подчеркнул, что Россия будет следить за делами, а не за словами, "но пока – всеми руками "за".
В среду советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США предпочитают обсуждать с Россией условия продления СНВ-3 за закрытыми дверями и рассчитывают на переговоры в скором времени.
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков
12:00
Владимир Ермаков: США явно не готовы к новому ДСНВ
"Сам факт такого желания с американской стороны, разумеется, невозможно не приветствовать. Однако, вспоминая, что именно она до сих пор отказывалась вести соответствующие переговоры, да еще и довела ситуацию до той точки, когда после выхода США из РСМД договор по СНВ, по сути, остался последней опорой стратегической стабильности в мире, будем немного сдержаны в нашем энтузиазме по этому поводу", - написал Косачев в Facebook.
Среди возможных причин, которые могли побудить Вашингтон проявить активность по данной теме, Косачев, в частности, назвал тот факт, кто договор истекает через год, но для переговоров это предельно мало, тем более, если включать в обсуждение третьи стороны и новые вооружения.
"Во-вторых, мяч на американской стороне. Россия устами своих лидеров неоднократно выражала готовность продлить действие договора без предварительных условий и в конце прошлого года направила официальную ноту с подтверждением такой готовности. Поскольку Белый дом явно не нашел ни одной серьезной зацепки для отказа от продления ДСНВ, то провал здесь означал бы его прямую вину в обрушении этого важнейшего механизма", - добавил сенатор.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Вчера, 17:54
Рябков рассказал о направленном США предложении продлить СНВ-3
Он отметил, что ссылки на необходимость присоединения к нему Китая "выглядят абсолютно несерьезными отговорками, на что неоднократно указывали американские же эксперты, СМИ и конгрессмены".
"Однако указание на закрытые двери в высказываниях О'Брайена можно трактовать двояко – либо как намерение не поднимать шум и вести переговоры основательно... Либо же, напротив, как желание скрыть от общественности очевидную несостоятельность собственных аргументов против продления СНВ, чтобы, при отсутствии результата, обвинить во всем как всегда Россию. Увы – это теперь тоже привычный сценарий в "диалоге" с США. Поэтому, разумеется, будем следить за делами, а не за словами. Но пока – всеми руками "за", - заключил Косачев.
МБР тяжёлого класса Сармат
10 февраля, 00:13
Лавров рассказал, какие типы оружия Москва готова включить в новый СНВ
Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что призывают США продлить договор, считая его важным элементом архитектуры контроля над вооружениями. РФ также подтвердила США свою готовность продлить этот договор без предварительных условий, при том понимании, что тема новых вооружений и перспективных военных технологий должна обсуждаться в рамках комплексного стратегического диалога, который должен вестись с учётом озабоченностей Москвы.
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли его продлевать. Ранее Вашингтон заявлял, что договоренности с Россией должны включать и не подпадающие под СНВ-3 оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России. Пентагон считает, что у России есть до 2 тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 18:10
"Позиция в силе". В МИД рассказали о предложении к США продлить СНВ-3
200001
Обсудить 0
Договор СНВ-3Министерство обороны СШАКонстантин КосачевРоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проведет переговоры с главой МИД Иордании
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич
Россия надеется возобновить диалог по антитеррору с Францией
Украинский военный
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 26 февраля
Сирийские военные в провинции Алеппо
И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
В НАТО заявили, что хотят избежать гонки вооружений
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Экс-посол назвал обвинения Эрдогана в адрес Москвы и Дамаска циничными
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар
Ирландский премьер объявил о готовности своей партии уйти в оппозицию
Военнослужащие в Донбассе
В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эксперт прокомментировал заявления Эрдогана по Идлибу
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
Минобороны опровергло сообщения о потоках беженцев из Идлиба
Здание министерства обороны РФ
Оружие для боевиков в Идлибе везут из Турции, заявили в Минобороны
МИД в Москве
МИД: США не готовы к новому соглашению по стратегическим вооружениям
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали статьи бюджета США на "борьбу" с Россией
Карта в смартфоне
Калининградец украл деньги с карты спящего друга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
Лента новостейМолния