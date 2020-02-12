Косачев оценил возможность переговоров с США по СНВ-3

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев , комментируя заявление советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о переговорах по СНВ-3 , подчеркнул, что Россия будет следить за делами, а не за словами, "но пока – всеми руками "за".

В среду советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США предпочитают обсуждать с Россией условия продления СНВ-3 за закрытыми дверями и рассчитывают на переговоры в скором времени.

"Сам факт такого желания с американской стороны, разумеется, невозможно не приветствовать. Однако, вспоминая, что именно она до сих пор отказывалась вести соответствующие переговоры, да еще и довела ситуацию до той точки, когда после выхода США из РСМД договор по СНВ, по сути, остался последней опорой стратегической стабильности в мире, будем немного сдержаны в нашем энтузиазме по этому поводу", - написал Косачев в Facebook

Среди возможных причин, которые могли побудить Вашингтон проявить активность по данной теме, Косачев, в частности, назвал тот факт, кто договор истекает через год, но для переговоров это предельно мало, тем более, если включать в обсуждение третьи стороны и новые вооружения.

"Во-вторых, мяч на американской стороне. Россия устами своих лидеров неоднократно выражала готовность продлить действие договора без предварительных условий и в конце прошлого года направила официальную ноту с подтверждением такой готовности. Поскольку Белый дом явно не нашел ни одной серьезной зацепки для отказа от продления ДСНВ, то провал здесь означал бы его прямую вину в обрушении этого важнейшего механизма", - добавил сенатор.

Он отметил, что ссылки на необходимость присоединения к нему Китая "выглядят абсолютно несерьезными отговорками, на что неоднократно указывали американские же эксперты, СМИ и конгрессмены".

"Однако указание на закрытые двери в высказываниях О'Брайена можно трактовать двояко – либо как намерение не поднимать шум и вести переговоры основательно... Либо же, напротив, как желание скрыть от общественности очевидную несостоятельность собственных аргументов против продления СНВ, чтобы, при отсутствии результата, обвинить во всем как всегда Россию. Увы – это теперь тоже привычный сценарий в "диалоге" с США. Поэтому, разумеется, будем следить за делами, а не за словами. Но пока – всеми руками "за", - заключил Косачев.

Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что призывают США продлить договор, считая его важным элементом архитектуры контроля над вооружениями. РФ также подтвердила США свою готовность продлить этот договор без предварительных условий, при том понимании, что тема новых вооружений и перспективных военных технологий должна обсуждаться в рамках комплексного стратегического диалога, который должен вестись с учётом озабоченностей Москвы.