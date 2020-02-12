СК проводит проверку после жалоб на самарского пластического хирурга

"В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в городе Самаре пластическим хирургом была оказана некачественная медицинская помощь нескольким женщинам. По данному факту… начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.