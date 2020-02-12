СК проводит проверку после жалоб на самарского пластического хирурга

САМАРА, 12 фев - РИА Новости. Следователи в Самаре проводят проверку после публикации в СМИ информации о том, что пластический хирург якобы оказал некачественную медицинскую помощь нескольким женщинам, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
Ранее в эфире телеканала РЕН ТВ вышел сюжет, где несколько жительниц Самары жалуются на некачественную работу, выполненную пластическим хирургом. Так, одна из женщин рассказала, что ей поставили грудной имплант, после чего ее грудь стала ассиметричной. Другая девушка в сюжете сообщила, что ей сделали операцию по исправлению формы уха, после чего у нее начались осложнения, ухо гноилось и опухло.
"В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в городе Самаре пластическим хирургом была оказана некачественная медицинская помощь нескольким женщинам. По данному факту… начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сказано в релизе.
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