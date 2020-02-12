Калининградец украл деньги с карты спящего друга

Как установили полицейские, после вечеринки в квартире подозреваемого потерпевший мужчина уснул. Тогда подозреваемый разблокировал с помощью его пальца мобильный телефон, используя встроенный в смартфон сканер отпечатка, перевел 30 тысяч рублей через мобильное приложение банка. Для того чтобы гость, проснувшись, не заметил пропажи, хозяин квартиры разрядил его телефон.