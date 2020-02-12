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Калининградец украл деньги с карты спящего друга
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РИА Новости

Калининградец украл деньги с карты спящего друга

15:08 12.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкКарта в смартфоне
Карта в смартфоне
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Карта в смартфоне. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 12 фев - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Калининградской области, который разблокировал пальцем уснувшего приятеля его телефон и перевел через мобильное приложение с его счета на свой 30 тысяч рублей, сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая.
Как установили полицейские, после вечеринки в квартире подозреваемого потерпевший мужчина уснул. Тогда подозреваемый разблокировал с помощью его пальца мобильный телефон, используя встроенный в смартфон сканер отпечатка, перевел 30 тысяч рублей через мобильное приложение банка. Для того чтобы гость, проснувшись, не заметил пропажи, хозяин квартиры разрядил его телефон.
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"Сотрудники уголовного розыска тщательно опросили потерпевшего, выяснили обстоятельства, предшествовавшие исчезновению денег с карты, изучили движение денежных средств по банковским счетам и установили причастность к преступлению хозяина квартиры, где накануне гостил заявитель. Злоумышленника обнаружили по месту жительства", - сказала Поставничая.
Уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Зеленоградска возбуждено по пункту "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с банковского счета). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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ЗеленоградскКалининградская областьРоссияКалининградПроисшествия
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