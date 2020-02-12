Депутат предложил поправки в конституцию о Боге, браке и суверенитете

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов выступил в качестве соавтора поправки в Конституцию РФ, закрепляющей в преамбуле основные традиционные ценности страны, об этом сам депутат в среду сообщил РИА Новости.

"В конституции необходимо закрепить положения о Боге, браке, роли государствообразующего русского народа, Победе в Великой Отечественной войне, суверенитете России и ее статусе мировой державы. Это базовые ценности нашего государства. Необходимость утверждения Российской Федерации в Основном законе правопреемником Российской империи и СССР – победителя в Великой Отечественной войне, связана с сохранением памяти о десятках миллионов погибших русских людей", - сказал Гаврилов.

Эта память, добавил он, сейчас все чаще становится объектом для спекуляций на международной арене, победа СССР в войне уже не рассматривается как исторический факт и важнейшее событие XX века.

"Победа в Великой Отечественной войне не просто история, это ключевая ценность России, победа добра над злом, сформировавшая новые идеалы и принципы - служение Отечеству, милосердие и патриотизм, принцип единства нашего народа", - отметил депутат.

По его мнению, также необходимо изменить формулировку о "возрождении" суверенитета. "Наша страна не была лишена суверенитета, чтобы затем его возрождать и восстанавливать. Предлагаем подчеркнуть именно сохранение суверенитета", - пояснил парламентарий.