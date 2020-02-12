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Религия и мировоззрение
2020-02-12T15:10+0300
https://ria.ru/20200212/1564598559.html
Депутат предложил поправки в конституцию о Боге, браке и суверенитете
https://cdn25.img.ria.ru/images/155577/64/1555776450_0:195:3072:1923_1036x0_80_0_0_c938296337758764deb863eb5cbf2d90.jpg
РИА Новости

Депутат предложил поправки в конституцию о Боге, браке и суверенитете

15:10 12.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов выступил в качестве соавтора поправки в Конституцию РФ, закрепляющей в преамбуле основные традиционные ценности страны, об этом сам депутат в среду сообщил РИА Новости.
"В конституции необходимо закрепить положения о Боге, браке, роли государствообразующего русского народа, Победе в Великой Отечественной войне, суверенитете России и ее статусе мировой державы. Это базовые ценности нашего государства. Необходимость утверждения Российской Федерации в Основном законе правопреемником Российской империи и СССР – победителя в Великой Отечественной войне, связана с сохранением памяти о десятках миллионов погибших русских людей", - сказал Гаврилов.
Эта память, добавил он, сейчас все чаще становится объектом для спекуляций на международной арене, победа СССР в войне уже не рассматривается как исторический факт и важнейшее событие XX века.
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"Победа в Великой Отечественной войне не просто история, это ключевая ценность России, победа добра над злом, сформировавшая новые идеалы и принципы - служение Отечеству, милосердие и патриотизм, принцип единства нашего народа", - отметил депутат.
По его мнению, также необходимо изменить формулировку о "возрождении" суверенитета. "Наша страна не была лишена суверенитета, чтобы затем его возрождать и восстанавливать. Предлагаем подчеркнуть именно сохранение суверенитета", - пояснил парламентарий.
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".
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Религия и мировоззрениерелигия
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