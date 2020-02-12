Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-12T15:07+0300
https://ria.ru/20200212/1564598498.html
Китай восстанавливает экономическую активность на фоне эпидемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564598220_0:103:1000:666_1036x0_80_0_0_0c6a309b131d2cdac44ab66e120775e5.jpg
РИА Новости

Китай восстанавливает экономическую активность на фоне эпидемии

15:07 12.02.2020
1200
© Фото : Медиакорпорация КитаяКНР восстанавливает экономическую активность на фоне эпидемии
КНР восстанавливает экономическую активность на фоне эпидемии
© Фото : Медиакорпорация Китая
МОСКВА, 12 фев - Проект "Россия-Китай: Главное", Константин Щепин. Китай с начала недели активно восстанавливает национальную экономическую активность несмотря на продолжающееся распространение коронавируса.
По данным властей, к 10 февраля работу возобновили уже 94,6% предприятий национального пищепрома, что обеспечит достаточное предложение на рынке продовольствия. Активизируется деятельность в главных экономических центрах страны.
По сообщениям из Шанхая, работу в мегаполисе возобновили уже 70% промпредприятий, к концу недели этот показатель возрастет до 80%. В южнокитайской провинции Гуандун "передовиком" восстановления экономической активности стал сектор услуг, за ним потихоньку подтягиваются и производители.
Возрождение экономической активности во многом происходит благодаря мерам государства по поддержке предпринимательства. Во многих регионах КНР предприняты десятки мер по поддержке бизнеса на фоне кризисных явлений, вызванных эпидемией коронавируса. Так, введены льготные цены на воду и электричество для предприятий, временно снижен или отменен налог на землепользование, снижена или отменена арендная плата для малых и микропредприятий на протяжении от одного до трех месяцев, предполагается частичный возврат налогов и сборов рыночным субъектам, не проводящим сокращения персонала на фоне кризисной ситуации. Важным шагом стало расширение кредитования оказавшимся в кризисной ситуации предприятиям; для компаний, производящих защитные медицинские материалы, процентная ставка кредитования снижена наполовину.
Светофор на железной дороге
Вчера, 18:19Россия-Китай: Главное
Перевозки между Россией и Китаем по Забайкальской ж/д в январе выросли
Не забыли власти и про действующие в КНР зарубежные компании. Распоряжение о "поддержке возобновления деятельности предприятий с участием инокапитала на местах" отдало министерство промышленности и информационных технологий КНР. Иностранный бизнес отреагировал мгновенно: автопроизводитель Tesla подал пример оптимизма, возобновив на этой неделе производство на своей "Гигафабрике" в китайском Шанхае. Производство простаивало не более двух недель.
Вместе с тем, в попытке реставрировать активность на рынках, китайскому правительству приходится балансировать между интересами экономики и обеспечения безопасности в сфере здравоохранения. В Пекине осознают, что полное восстановление доэпидемических схем экономической деятельности, массовое возвращение 290 миллионов представителей мигрирующей рабочей силы на рабочие места способны резко ухудшить эпидемиологическую ситуацию в стране. Пока что предложена "золотая середина" в виде расширения практики дистанционной работы, введения более гибкого рабочего графика, который исключает чрезмерного скопления сотрудников в цехах и офисах. Вместе с тем, "драконовские" меры по повальному закрытию и отсрочке восстановления деятельности предприятий – уже признаны крайне нецелесообразными. Госкомитет КНР по делам реформ и развития призвал власти на местах "не вводить чрезмерные ограничительные меры по допуску персонала на предприятия".
Наблюдатели отмечают, что государству следует найти баланс и в отношении мер поддержки экономической активности. Чрезмерные действия в этом направлении могут сыграть злую шутку. "Чрезмерное стимулирование способно значительно увеличить объем внутреннего долга и подорвать финансовую стабильность. Такие меры дадут немедленный эффект, но в долгосрочной перспективе лишь создадут дополнительные проблемы и отсрочат реформы, необходимые китайской экономике", - предупредили экономисты со страниц издания China Daily.
Автомобиль УАЗ Патриот
Вчера, 12:40
УАЗ заявил о возобновлении поставок китайских компонентов на завод
Тем временем, на борьбу с экономическим спадом в КНР встали не только власти, но и крупнейшие китайские корпорации, которые поддерживают "младших братьев" из среднего и малого бизнеса. Так, корпорация Lenovo приглашает на подработки вынужденно просиживающих без дела сотрудников малых и микропредприятий, закрытых на время распространения коронавируса. Только за первый день этой акции компания наняла 500 временных сотрудников. Корпорация Alibaba всемерно поддерживает дочерние и партнерские службы доставки, выплачивая надбавки курьерам, снижая или компенсируя арендную плату за складские помещения. Корпорация Huawei, в свою очередь, сделала бесплатными услуги службы WeLink для дистанционной работы.
Наблюдатели отмечают: такой "единый фронт" борьбы за восстановление экономической активности в КНР свидетельствует о высокой способности государства и общества к мобилизации сил на борьбу с общенациональными кризисами. Многие уверены, что "дно" экономической стагнации на фоне эпидемии коронавируса уже пройдено. Наблюдатели расходятся в оценках, насколько сильно новое заболевание повлияет на национальное экономическое развитие КНР. По самым пессимистичным оценкам, темпы роста ВВП Китая упадут на 1%. Однако большинство аналитиков сходятся во мнении, что влияние не будет настолько драматичным. По мнению замглавы Народного банка Китая Пань Гуаншэна, влияние эпидемии на китайскую экономику будет заметным в первом квартале текущего года, а затем темпы развития вернутся к нормальным показателям. Он верит, что за остальные девять месяцев Китаю удастся "наверстать" упущенное в первом квартале.
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
28 января, 08:00
Американский грипп-убийца страшнее китайского
Прогнозы экономистов поддерживают и медики, которые уверены: эпидемию удастся обуздать в первом квартале. Так, главный эпидемиолог и пульмонолог КНР Чжун Наньшан прогнозирует, что пик заболеваемости пройдет в середине-конце февраля. С таким же прогнозом выступили исследователи Фуданьского университета, построившие математическую модель распространения коронавируса при нынешних мерах борьбы с эпидемией. А представители сианьского университета Цзяотун даже назвали точную дату спада эпидемии – это произойдет 23 февраля, в российский День защитника отечества.
301010
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономика
Рекомендуем
Дорожное движение во время снегопада в Москве
Автоэксперт дал десять советов по езде и уходу за машиной зимой
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй
Апокалипсис сегодня: коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем
Владимир Муханкин
"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина
Подкаст «Страхи/Ошибки»: как простить старые обиды своим родителям
Подкаст "Страхи/Ошибки": как простить старые обиды своим родителям
Колонна украинских военнослужащих на трассе между Артемовском и Дебальцево
"Стреляйте, они бегут!" Как подписывали Минские соглашения
Николай К. у своей забойной
"Все в крови, кругом трупы". В Приморье обнаружили "логово живодера"
Здание Пермского академического Театра-Театра на Эспланаде в Перми
Пермские странности. Как меняется город "Доктора Живаго"
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в здании суда
Адвокат рассказал подробности гибели экс-сотрудника ФСИН в зале суда
Американский нефтяник
Выбирать не приходится: США признали зависимость от российской нефти
Тест на прочность советского ППШ-41
"Разрушители оружия" испытали советский пистолет-пулемет ППШ-41
Автомобили полиции Германии
Турецкие и немецкие полицейские задержали банду из 76 человек
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани мужчина зарубил супругов топором за отказ купить у него мясо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:03В сети опубликован клип Кристины Агилеры на песню Fall On Me
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
Лента новостейМолния