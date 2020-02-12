Китай восстанавливает экономическую активность на фоне эпидемии

МОСКВА, 12 фев - Проект "Россия-Китай: Главное", Константин Щепин. Китай с начала недели активно восстанавливает национальную экономическую активность несмотря на продолжающееся распространение коронавируса. Китай с начала недели активно восстанавливает национальную экономическую активность несмотря на продолжающееся распространение коронавируса.

По данным властей, к 10 февраля работу возобновили уже 94,6% предприятий национального пищепрома, что обеспечит достаточное предложение на рынке продовольствия. Активизируется деятельность в главных экономических центрах страны.

По сообщениям из Шанхая, работу в мегаполисе возобновили уже 70% промпредприятий, к концу недели этот показатель возрастет до 80%. В южнокитайской провинции Гуандун "передовиком" восстановления экономической активности стал сектор услуг, за ним потихоньку подтягиваются и производители.

Возрождение экономической активности во многом происходит благодаря мерам государства по поддержке предпринимательства. Во многих регионах КНР предприняты десятки мер по поддержке бизнеса на фоне кризисных явлений, вызванных эпидемией коронавируса . Так, введены льготные цены на воду и электричество для предприятий, временно снижен или отменен налог на землепользование, снижена или отменена арендная плата для малых и микропредприятий на протяжении от одного до трех месяцев, предполагается частичный возврат налогов и сборов рыночным субъектам, не проводящим сокращения персонала на фоне кризисной ситуации. Важным шагом стало расширение кредитования оказавшимся в кризисной ситуации предприятиям; для компаний, производящих защитные медицинские материалы, процентная ставка кредитования снижена наполовину.

Не забыли власти и про действующие в КНР зарубежные компании. Распоряжение о "поддержке возобновления деятельности предприятий с участием инокапитала на местах" отдало министерство промышленности и информационных технологий КНР. Иностранный бизнес отреагировал мгновенно: автопроизводитель Tesla подал пример оптимизма, возобновив на этой неделе производство на своей "Гигафабрике" в китайском Шанхае. Производство простаивало не более двух недель.

Вместе с тем, в попытке реставрировать активность на рынках, китайскому правительству приходится балансировать между интересами экономики и обеспечения безопасности в сфере здравоохранения. В Пекине осознают, что полное восстановление доэпидемических схем экономической деятельности, массовое возвращение 290 миллионов представителей мигрирующей рабочей силы на рабочие места способны резко ухудшить эпидемиологическую ситуацию в стране. Пока что предложена "золотая середина" в виде расширения практики дистанционной работы, введения более гибкого рабочего графика, который исключает чрезмерного скопления сотрудников в цехах и офисах. Вместе с тем, "драконовские" меры по повальному закрытию и отсрочке восстановления деятельности предприятий – уже признаны крайне нецелесообразными. Госкомитет КНР по делам реформ и развития призвал власти на местах "не вводить чрезмерные ограничительные меры по допуску персонала на предприятия".

Наблюдатели отмечают, что государству следует найти баланс и в отношении мер поддержки экономической активности. Чрезмерные действия в этом направлении могут сыграть злую шутку. "Чрезмерное стимулирование способно значительно увеличить объем внутреннего долга и подорвать финансовую стабильность. Такие меры дадут немедленный эффект, но в долгосрочной перспективе лишь создадут дополнительные проблемы и отсрочат реформы, необходимые китайской экономике", - предупредили экономисты со страниц издания China Daily.

Тем временем, на борьбу с экономическим спадом в КНР встали не только власти, но и крупнейшие китайские корпорации, которые поддерживают "младших братьев" из среднего и малого бизнеса. Так, корпорация Lenovo приглашает на подработки вынужденно просиживающих без дела сотрудников малых и микропредприятий, закрытых на время распространения коронавируса. Только за первый день этой акции компания наняла 500 временных сотрудников. Корпорация Alibaba всемерно поддерживает дочерние и партнерские службы доставки, выплачивая надбавки курьерам, снижая или компенсируя арендную плату за складские помещения. Корпорация Huawei, в свою очередь, сделала бесплатными услуги службы WeLink для дистанционной работы.

Наблюдатели отмечают: такой "единый фронт" борьбы за восстановление экономической активности в КНР свидетельствует о высокой способности государства и общества к мобилизации сил на борьбу с общенациональными кризисами. Многие уверены, что "дно" экономической стагнации на фоне эпидемии коронавируса уже пройдено. Наблюдатели расходятся в оценках, насколько сильно новое заболевание повлияет на национальное экономическое развитие КНР. По самым пессимистичным оценкам, темпы роста ВВП Китая упадут на 1%. Однако большинство аналитиков сходятся во мнении, что влияние не будет настолько драматичным. По мнению замглавы Народного банка Китая Пань Гуаншэна, влияние эпидемии на китайскую экономику будет заметным в первом квартале текущего года, а затем темпы развития вернутся к нормальным показателям. Он верит, что за остальные девять месяцев Китаю удастся "наверстать" упущенное в первом квартале.