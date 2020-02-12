Китай восстанавливает экономическую активность на фоне эпидемии

МОСКВА, 12 фев - Проект "Россия-Китай: Главное", Константин Щепин. Китай с начала недели активно восстанавливает национальную экономическую активность несмотря на продолжающееся распространение коронавируса.
По данным властей, к 10 февраля работу возобновили уже 94,6% предприятий национального пищепрома, что обеспечит достаточное предложение на рынке продовольствия. Активизируется деятельность в главных экономических центрах страны.
По сообщениям из Шанхая, работу в мегаполисе возобновили уже 70% промпредприятий, к концу недели этот показатель возрастет до 80%. В южнокитайской провинции Гуандун "передовиком" восстановления экономической активности стал сектор услуг, за ним потихоньку подтягиваются и производители.
Возрождение экономической активности во многом происходит благодаря мерам государства по поддержке предпринимательства. Во многих регионах КНР предприняты десятки мер по поддержке бизнеса на фоне кризисных явлений, вызванных эпидемией коронавируса. Так, введены льготные цены на воду и электричество для предприятий, временно снижен или отменен налог на землепользование, снижена или отменена арендная плата для малых и микропредприятий на протяжении от одного до трех месяцев, предполагается частичный возврат налогов и сборов рыночным субъектам, не проводящим сокращения персонала на фоне кризисной ситуации. Важным шагом стало расширение кредитования оказавшимся в кризисной ситуации предприятиям; для компаний, производящих защитные медицинские материалы, процентная ставка кредитования снижена наполовину.
Не забыли власти и про действующие в КНР зарубежные компании. Распоряжение о "поддержке возобновления деятельности предприятий с участием инокапитала на местах" отдало министерство промышленности и информационных технологий КНР. Иностранный бизнес отреагировал мгновенно: автопроизводитель Tesla подал пример оптимизма, возобновив на этой неделе производство на своей "Гигафабрике" в китайском Шанхае. Производство простаивало не более двух недель.
Вместе с тем, в попытке реставрировать активность на рынках, китайскому правительству приходится балансировать между интересами экономики и обеспечения безопасности в сфере здравоохранения. В Пекине осознают, что полное восстановление доэпидемических схем экономической деятельности, массовое возвращение 290 миллионов представителей мигрирующей рабочей силы на рабочие места способны резко ухудшить эпидемиологическую ситуацию в стране. Пока что предложена "золотая середина" в виде расширения практики дистанционной работы, введения более гибкого рабочего графика, который исключает чрезмерного скопления сотрудников в цехах и офисах. Вместе с тем, "драконовские" меры по повальному закрытию и отсрочке восстановления деятельности предприятий – уже признаны крайне нецелесообразными. Госкомитет КНР по делам реформ и развития призвал власти на местах "не вводить чрезмерные ограничительные меры по допуску персонала на предприятия".
Наблюдатели отмечают, что государству следует найти баланс и в отношении мер поддержки экономической активности. Чрезмерные действия в этом направлении могут сыграть злую шутку. "Чрезмерное стимулирование способно значительно увеличить объем внутреннего долга и подорвать финансовую стабильность. Такие меры дадут немедленный эффект, но в долгосрочной перспективе лишь создадут дополнительные проблемы и отсрочат реформы, необходимые китайской экономике", - предупредили экономисты со страниц издания China Daily.
Тем временем, на борьбу с экономическим спадом в КНР встали не только власти, но и крупнейшие китайские корпорации, которые поддерживают "младших братьев" из среднего и малого бизнеса. Так, корпорация Lenovo приглашает на подработки вынужденно просиживающих без дела сотрудников малых и микропредприятий, закрытых на время распространения коронавируса. Только за первый день этой акции компания наняла 500 временных сотрудников. Корпорация Alibaba всемерно поддерживает дочерние и партнерские службы доставки, выплачивая надбавки курьерам, снижая или компенсируя арендную плату за складские помещения. Корпорация Huawei, в свою очередь, сделала бесплатными услуги службы WeLink для дистанционной работы.
Наблюдатели отмечают: такой "единый фронт" борьбы за восстановление экономической активности в КНР свидетельствует о высокой способности государства и общества к мобилизации сил на борьбу с общенациональными кризисами. Многие уверены, что "дно" экономической стагнации на фоне эпидемии коронавируса уже пройдено. Наблюдатели расходятся в оценках, насколько сильно новое заболевание повлияет на национальное экономическое развитие КНР. По самым пессимистичным оценкам, темпы роста ВВП Китая упадут на 1%. Однако большинство аналитиков сходятся во мнении, что влияние не будет настолько драматичным. По мнению замглавы Народного банка Китая Пань Гуаншэна, влияние эпидемии на китайскую экономику будет заметным в первом квартале текущего года, а затем темпы развития вернутся к нормальным показателям. Он верит, что за остальные девять месяцев Китаю удастся "наверстать" упущенное в первом квартале.
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Прогнозы экономистов поддерживают и медики, которые уверены: эпидемию удастся обуздать в первом квартале. Так, главный эпидемиолог и пульмонолог КНР Чжун Наньшан прогнозирует, что пик заболеваемости пройдет в середине-конце февраля. С таким же прогнозом выступили исследователи Фуданьского университета, построившие математическую модель распространения коронавируса при нынешних мерах борьбы с эпидемией. А представители сианьского университета Цзяотун даже назвали точную дату спада эпидемии – это произойдет 23 февраля, в российский День защитника отечества.