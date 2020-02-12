Белоусов предложил создать информсистему для граждан по нацпроектам

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил создать для граждан специальную информационную систему мониторинга для отслеживания реализации нацпроектов. Об этом он заявил в ходе заседания президиума по стратегическому развитию и нацпроектам.

"У нас есть очень хороший опыт Минтранса, я имею в виду систему "Эталон". … Любой гражданин, зная, что в его районе в зоне шаговой доступности строится какой-то объект, в данном случае речь идет о дорогах, которые ремонтируются, он может найти на электронной карте соответствующую дорогу и ее начать контролировать. Туда ткнуть пальцем, войти туда в интерактивном режиме, написать какие-то замечания, суждения и так далее, и Минтранс эти все вещи начинает отрабатывать", - описал он аналогичную систему.

Белоусов уточнил, что такая обратная связь помогла снять большую часть недовольства граждан, так как оно было вызвано непониманием и незнанием.

"Я предлагаю, чтобы кураторы проектов по своим направлениям проработали возможность создания аналогичных систем в тех случаях, когда существует большое количество региональных объектов. Создать такую интерактивную карту, это потребует времени, не очень больших, сразу скажем, денег, но обеспечит зато вовлечение граждан в реализацию национальных проектов в буквальном смысле этого слова", - сказал он.