Белоусов предложил создать информсистему для граждан по нацпроектам

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил создать для граждан специальную информационную систему мониторинга для отслеживания реализации нацпроектов. Об этом он заявил в ходе заседания президиума по стратегическому развитию и нацпроектам.
"У нас есть очень хороший опыт Минтранса, я имею в виду систему "Эталон". … Любой гражданин, зная, что в его районе в зоне шаговой доступности строится какой-то объект, в данном случае речь идет о дорогах, которые ремонтируются, он может найти на электронной карте соответствующую дорогу и ее начать контролировать. Туда ткнуть пальцем, войти туда в интерактивном режиме, написать какие-то замечания, суждения и так далее, и Минтранс эти все вещи начинает отрабатывать", - описал он аналогичную систему.
Белоусов уточнил, что такая обратная связь помогла снять большую часть недовольства граждан, так как оно было вызвано непониманием и незнанием.
"Я предлагаю, чтобы кураторы проектов по своим направлениям проработали возможность создания аналогичных систем в тех случаях, когда существует большое количество региональных объектов. Создать такую интерактивную карту, это потребует времени, не очень больших, сразу скажем, денег, но обеспечит зато вовлечение граждан в реализацию национальных проектов в буквальном смысле этого слова", - сказал он.
В декабре прошлого года бывший вице-премьер Максим Акимов презентовал приложение "Дороги", в котором можно узнать о ремонте и строительстве дорог в рамках БКАД, оставить отзыв об их качестве, пожаловаться или поблагодарить дорожников. Планировалось, что оценка работы региональных властей по этому нацпроекту будет основана на этих самых отзывах. "Будем полагаться в оценке работы региональных властей не на формальные показатели, а на степень реакции людей, позитивную или негативную, на предпринимаемые усилия", - подчеркивал он.