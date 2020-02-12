Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-12T15:06+0300
https://ria.ru/20200212/1564598369.html
Производитель считает "Ангару" слишком дорогой для коммерческих пусков
https://cdn21.img.ria.ru/images/155794/97/1557949719_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_90a9cea6d3a7a868e0de68c04d0077ed.jpg
РИА Новости

Производитель считает "Ангару" слишком дорогой для коммерческих пусков

15:06 12.02.2020
909
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские ракеты-носители "Ангара" остаются слишком дорогими для коммерческих пусков, признал в беседе с журналистами гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.
"Основной вопрос, почему плохо продвигается "Ангары" на рынок: мы должны отработать технологию и снизить стоимость машины, после этого машину можно выставлять на рынок", - заявил он в среду.
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
14:28РИА Наука
Производитель назвал сроки второго пуска тяжелой "Ангары"
На сегодняшний день коммерческий заказ есть только на одну легкую ракету "Ангара-1.2" - она заказана Южной Кореей и, по обновленному плану, должна отправиться на орбиту со спутником Kompsat-6 в конце 2021 года.
422714
Обсудить 0
РИА НаукаАлексей ВарочкоКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоссияГлава Центра имени Хруничева подал в отставку
Рекомендуем
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание, посвящённое состоянию госкорпорации Роскосмос, строительству космодрома Восточный, созданию орбитальной группировки. 12 февраля 2020
Медведев провел совещание по Роскосмосу и Восточному
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Производитель назвал сроки второго пуска тяжелой "Ангары"
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Мобильная башня обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный в Амурской области
Старт для ракеты "Союз" на Восточном не востребован, заявил эксперт
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Алексей Варочко
Первый коммерческий пуск легкой "Ангары" перенесли на конец 2021 года
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:03В сети опубликован клип Кристины Агилеры на песню Fall On Me
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
Лента новостейМолния