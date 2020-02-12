Производитель считает "Ангару" слишком дорогой для коммерческих пусков

"Основной вопрос, почему плохо продвигается "Ангары" на рынок: мы должны отработать технологию и снизить стоимость машины, после этого машину можно выставлять на рынок", - заявил он в среду.

На сегодняшний день коммерческий заказ есть только на одну легкую ракету "Ангара-1.2" - она заказана Южной Кореей и, по обновленному плану, должна отправиться на орбиту со спутником Kompsat-6 в конце 2021 года.