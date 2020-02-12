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2020-02-12T15:41+0300
https://ria.ru/20200212/1564598288.html
Шведский суд отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу "Газпрома"
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РИА Новости

Шведский суд отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу "Газпрома"

15:05 12.02.2020 (обновлено: 15:41 12.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфис ОАО "Газпром"
Офис ОАО Газпром
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Офис ОАО "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение Стокгольмского арбитража по условиям закупок российского газа, говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Двадцатого декабря 2019 года Верховный суд Швеции <...> оставил в силе решение Апелляционного суда Стокгольма. Решение Верховного суда Швеции не подлежит обжалованию", — сказано в документе.
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В июле апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил требование Литвы отменить решение Стокгольмского арбитража по спору между Вильнюсом и Москвой относительно условий закупок сырья.
В частности, шведы не стали взыскивать с "Газпрома" полтора миллиарда евро, а также не согласились с утверждением, что цены на газ, который российская компания поставляла с 2006-го по 2015 год литовской Lietuvos Dujos, несправедливы.
Суд также обязал Литву возместить "Газпрому" все судебные издержки. В августе Вильнюс обжаловал это решение в Верховном суде Швеции.
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ГазпромЛитваВ мире
Популярные комментарии
Такое ощущение что все страны бывшие в СССР считают что Россия им что то должна. Не устраивает цена, покупай в другом месте.
12 февраля, 15:14
АСАндрей Ст
17210000
Где нытики, что евросуды русофобские? Или вбросы только, когда РФ суды проигрывает. Сейчас тишина.
12 февраля, 15:31
EEpsilon
2303025105
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