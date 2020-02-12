Шведский суд отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу "Газпрома"

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение Стокгольмского арбитража по условиям закупок российского газа, говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома" , с которым ознакомилось РИА Новости.

"Двадцатого декабря 2019 года Верховный суд Швеции <...> оставил в силе решение Апелляционного суда Стокгольма. Решение Верховного суда Швеции не подлежит обжалованию", — сказано в документе.

В июле апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил требование Литвы отменить решение Стокгольмского арбитража по спору между Вильнюсом и Москвой относительно условий закупок сырья.

В частности, шведы не стали взыскивать с "Газпрома" полтора миллиарда евро, а также не согласились с утверждением, что цены на газ, который российская компания поставляла с 2006-го по 2015 год литовской Lietuvos Dujos, несправедливы.