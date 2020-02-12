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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-02-12T15:04+0300
https://ria.ru/20200212/1564598222.html
В ЯНАО стартовал проект по развитию изгородного оленеводства
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564192515_0:266:3168:2048_1036x0_80_0_0_87213fa8f2b5b0086811bc1db44a1b94.jpg
РИА Новости

В ЯНАО стартовал проект по развитию изгородного оленеводства

15:04 12.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковЯНАО
ЯНАО
© РИА Новости / Валерий Мельников
ЯНАО. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Проект по развитию изгородного оленеводства стартовал в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора.
Надымском районе началась практическая часть "пилотного" проекта по развитию изгородного оленеводства. Реализует его фермерское хозяйство Владимира Слепушкина на средства окружного гранта в размере 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Участок находится в 30 километрах южнее поселка Лонгъюган. Над возведением изгороди трудилась бригада из восьми человек, в их числе сезонные рабочие – оленеводы из поселка Кутопьюган, а также представители оленеводческой общины из Хабаровского края, которые заинтересовались проектом и решили получить опыт, чтобы в будущем реализовать у себя. Строительство изгороди завершилось в конце прошлого года, ее общая протяженность составила 40 километров.
На днях поголовье оленей из Ямальского района пригнали на новое место. Здесь же обосновались две семьи оленеводов – Владимира Слепушкина и Константина Сэротэтто. Сейчас у них на двоих более 400 голов оленей. Это самая интересная часть эксперимента, которая должна показать, насколько успешно тундровый олень сможет привыкнуть к условиям тайги, уточняют власти.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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Участок для этого выбрали удачный, он занимает сразу две зоны – и тундровую, и таежную. Место богато ягелем – основным кормовым ресурсом для животных. В тундре на открытой местности олени будут находиться во время отела, хозяевам так будет легче следить за стадом.
"Многие оленеводы опасаются перехода в Надымский район и в таежную зону из-за того, что подобного опыта в округе еще не было. Как раз выпас оленей в условиях изгороди должен доказать, что это все реализуемо. И проект нацелен на это, через три года мы подведем итоги", – приводятся в сообщении слова начальника отдела развития сельского хозяйства регионального департамента АПК Андрея Ревнивых.
В прошлом году грантовая поддержка на развитие агропромышленного комплекса предоставлялась впервые, и одним из приоритетных направлений стало изучение альтернативных способов содержания северных оленей. Еще один проект на выигранный грант реализует община "Сядэй-Яхинская" на юге Тазовского района, отмечает пресс-служба губернатора.
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26 ноября 2019, 15:56Ямало-Ненецкий автономный округ
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округНадымский районОбщество
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