В ЯНАО стартовал проект по развитию изгородного оленеводства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Проект по развитию изгородного оленеводства стартовал в Надымском районе Проект по развитию изгородного оленеводства стартовал в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) , сообщает пресс-служба губернатора.

"В Надымском районе началась практическая часть "пилотного" проекта по развитию изгородного оленеводства. Реализует его фермерское хозяйство Владимира Слепушкина на средства окружного гранта в размере 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Участок находится в 30 километрах южнее поселка Лонгъюган. Над возведением изгороди трудилась бригада из восьми человек, в их числе сезонные рабочие – оленеводы из поселка Кутопьюган, а также представители оленеводческой общины из Хабаровского края, которые заинтересовались проектом и решили получить опыт, чтобы в будущем реализовать у себя. Строительство изгороди завершилось в конце прошлого года, ее общая протяженность составила 40 километров.

На днях поголовье оленей из Ямальского района пригнали на новое место. Здесь же обосновались две семьи оленеводов – Владимира Слепушкина и Константина Сэротэтто. Сейчас у них на двоих более 400 голов оленей. Это самая интересная часть эксперимента, которая должна показать, насколько успешно тундровый олень сможет привыкнуть к условиям тайги, уточняют власти.

Участок для этого выбрали удачный, он занимает сразу две зоны – и тундровую, и таежную. Место богато ягелем – основным кормовым ресурсом для животных. В тундре на открытой местности олени будут находиться во время отела, хозяевам так будет легче следить за стадом.

"Многие оленеводы опасаются перехода в Надымский район и в таежную зону из-за того, что подобного опыта в округе еще не было. Как раз выпас оленей в условиях изгороди должен доказать, что это все реализуемо. И проект нацелен на это, через три года мы подведем итоги", – приводятся в сообщении слова начальника отдела развития сельского хозяйства регионального департамента АПК Андрея Ревнивых.