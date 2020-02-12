Белоусов предложил определить конкретные результаты по нацпроектам

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил определить по каждому нацпроекту перечень результатов, который можно будет представить гражданам.

"Определить, выделить по каждому проекту и актуализировать перечень результатов, которые мы к концу года сможем предъявить людям", - сказал он в ходе заседания президиума по стратегическому развитию и нацпроектам.

Тем не менее, первый вице-премьер отметил, что такой перечень уже есть – он был разработан еще во время Белоусова работы в администрации президента.