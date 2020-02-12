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Белоусов предложил определить конкретные результаты по нацпроектам
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РИА Новости

Белоусов предложил определить конкретные результаты по нацпроектам

15:02 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПомощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил определить по каждому нацпроекту перечень результатов, который можно будет представить гражданам.
"Определить, выделить по каждому проекту и актуализировать перечень результатов, которые мы к концу года сможем предъявить людям", - сказал он в ходе заседания президиума по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Тем не менее, первый вице-премьер отметил, что такой перечень уже есть – он был разработан еще во время Белоусова работы в администрации президента.
"На самом деле, такая работа уже проделывалась, такой перечень был с коллегами разработан, еще когда я работал в администрации президента. Он есть, довольно внушительный", - добавил он.
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