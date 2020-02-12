Японский долгожитель вошел в Книгу Гиннесса как самый пожилой человек

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в крестьянской семье и в 20 лет переехал на Тайвань, где провел 18 лет перед тем, как вернуться в Японию. До него самым пожилым человеком в мире считался Масадзо Нонака с острова Хоккайдо, который умер в возрасте 113 лет 20 января 2019 года.