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Японский долгожитель вошел в Книгу Гиннесса как самый пожилой человек
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РИА Новости

Японский долгожитель вошел в Книгу Гиннесса как самый пожилой человек

15:02 12.02.2020 (обновлено: 15:29 12.02.2020)
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CC0 / beejees / Пожилой мужчина
Пожилой мужчина
CC0 / beejees /
ТОКИО, 12 фев - РИА Новости. Японский долгожитель Титэцу Ватанабэ, которому сейчас 112 лет, получил свидетельство Книги рекордов Гиннесса как самый пожилой человек в мире, передало в среду агентство Киодо.
По его данным, Ватанабэ получил сертификат Книги Гиннесса в доме престарелых в Ниигате, где он проживает.
Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в крестьянской семье и в 20 лет переехал на Тайвань, где провел 18 лет перед тем, как вернуться в Японию. До него самым пожилым человеком в мире считался Масадзо Нонака с острова Хоккайдо, который умер в возрасте 113 лет 20 января 2019 года.
Как сообщалось ранее, число жителей Японии старше 80 лет впервые превысило 10 миллионов человек в 2015 году.
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Книга рекордов ГиннессаЯпонияВ мире
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