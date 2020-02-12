Японский долгожитель вошел в Книгу Гиннесса как самый пожилой человек

ТОКИО, 12 фев - РИА Новости. Японский долгожитель Титэцу Ватанабэ, которому сейчас 112 лет, получил свидетельство Книги рекордов Гиннесса как самый пожилой человек в мире, передало в среду агентство Киодо.
По его данным, Ватанабэ получил сертификат Книги Гиннесса в доме престарелых в Ниигате, где он проживает.
Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в крестьянской семье и в 20 лет переехал на Тайвань, где провел 18 лет перед тем, как вернуться в Японию. До него самым пожилым человеком в мире считался Масадзо Нонака с острова Хоккайдо, который умер в возрасте 113 лет 20 января 2019 года.
Как сообщалось ранее, число жителей Японии старше 80 лет впервые превысило 10 миллионов человек в 2015 году.
15 сентября 2019, 16:34В Японии выступление с терменвоксом попало в Книгу рекордов Гиннесса