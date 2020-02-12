Президент Черногории отрицает, что из-за протестов просил помощи НАТО

БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Руководство Руководство Черногории не обращалось за помощью НАТО из-за массовых мирных протестов православных верующих в связи со спорным законом о церквях, сообщила администрация президента страны Мило Джукановича

Каждые четверг и воскресенье во многих городах Черногории проходят массовые шествия и молебны верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ). Черногорская полиция не обнародует общее или региональное число участников. По оценкам оппозиции, в последних мирных шествиях и молебнах участвовали около 200 тысяч человек при населении страны около 630 тысяч человек.

Сербские СМИ после этого писали со ссылкой на источники, что официальная Подгорица просит помощи НАТО в связи с протестами, но не получает ее от Брюсселя, так как "альянс не хочет реагировать на религиозные вопросы".

"Сообщаем, что это еще одна ложная информация в ряду тех, что поступают из Белграда. Не было обращения к НАТО или другой международной организации за каким-либо участием в Черногории после принятия закона о свободе вероисповедания, таким образом, не могло быть и реакции, о которой идет речь", - сообщила администрация Джукановича.