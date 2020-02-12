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Президент Черногории отрицает, что из-за протестов просил помощи НАТО
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РИА Новости

Президент Черногории отрицает, что из-за протестов просил помощи НАТО

14:59 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Черногории Мило Джуканович на саммите стран-участниц Североатлантического альянса НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Президент Черногории Мило Джуканович на саммите стран-участниц Североатлантического альянса НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Руководство Черногории не обращалось за помощью НАТО из-за массовых мирных протестов православных верующих в связи со спорным законом о церквях, сообщила администрация президента страны Мило Джукановича.
Каждые четверг и воскресенье во многих городах Черногории проходят массовые шествия и молебны верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ). Черногорская полиция не обнародует общее или региональное число участников. По оценкам оппозиции, в последних мирных шествиях и молебнах участвовали около 200 тысяч человек при населении страны около 630 тысяч человек.
Сербские СМИ после этого писали со ссылкой на источники, что официальная Подгорица просит помощи НАТО в связи с протестами, но не получает ее от Брюсселя, так как "альянс не хочет реагировать на религиозные вопросы".
"Сообщаем, что это еще одна ложная информация в ряду тех, что поступают из Белграда. Не было обращения к НАТО или другой международной организации за каким-либо участием в Черногории после принятия закона о свободе вероисповедания, таким образом, не могло быть и реакции, о которой идет речь", - сообщила администрация Джукановича.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Синод Русской церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
10 февраля, 22:21Религия и мировоззрение
Сербское духовенство: полиция Черногории занижает число протестующих
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Мило ДжукановичНАТОЧерногорияВ мире
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