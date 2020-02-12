Ирландский премьер объявил о готовности своей партии уйти в оппозицию

ЛОНДОН, 12 фев – РИА Новости, Мария Табак. Ирландский премьер Лео Варадкар признал поражение своей партии на выборах и заявил о ее готовности уйти в оппозицию.
"Мы проиграли на этих выборах, нет смысла пытаться что-то приукрасить. Разрыв был, может, и небольшой, но это означает, что народ сказал, что "Фине Гэл" должна уйти в оппозицию, и мы совершенно готовы к этому", - сказал он журналистам в среду.
Прошедшие 8 февраля выборы в Ирландии завершились, как и предсказывал exit poll, сломом традиционной двухпартийной системы. Самое большое количество мест в парламенте – 38 – получила либерально-республиканская партия "Фианна Файл". Однако ее отрыв от конкурентов оказался минимален. Правящая до сих пор партия "Фине Гэл" получила 35 мандатов, а главной новостью стал успех радикально-республиканской партии "Шинн Фейн". Она заняла второе место, получив 37 мест в парламенте.
Такой результат чреват серьезными проблемами при формировании правительства: "Шинн Фейн" в прошлом была тесно связано с террористической организацией "Ирландская республиканская армия", так что другие партии не стремятся вступать с ней в коалицию.
При формировании коалиции основным партиям придется, по всей видимости, обращаться за поддержкой к другим игрокам: "Партия зеленых" получила 12 мест в парламенте, лейбористы и социал-демократы – по шесть.