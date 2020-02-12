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Киевлянин просит запретить слово "слуга" в названии партии Зеленского
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РИА Новости

Киевлянин просит запретить слово "слуга" в названии партии Зеленского

14:54 12.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" на одной из улиц в Киеве
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Окружной административный суд Киева получил иск, в котором истец просит запретить употреблять слово "слуга" в названии пропрезидентской партии, сообщила пресс-служба суда в среду.
Партия президента Украины Владимира Зеленского называется "Слуга народа".
"Истец, в частности, просит суд признать бездействие Минюста относительно несвоевременного совершения действий по ограничению, запрету применения/использования слова "слуга" в названии и деятельности особой общественной организации - политической партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.
Истец просит обязать Минюст ограничить или запретить использование в названии партии "антисоциального и коммунистического слова "слуга".
Суд решает вопрос об открытии производства по этому административному иску.
Плакат в руке журналиста, участвующего в большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
4 февраля, 14:51
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