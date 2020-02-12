Киевлянин просит запретить слово "слуга" в названии партии Зеленского

Партия президента Украины Владимира Зеленского называется "Слуга народа".
"Истец, в частности, просит суд признать бездействие Минюста относительно несвоевременного совершения действий по ограничению, запрету применения/использования слова "слуга" в названии и деятельности особой общественной организации - политической партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.
Истец просит обязать Минюст ограничить или запретить использование в названии партии "антисоциального и коммунистического слова "слуга".
Суд решает вопрос об открытии производства по этому административному иску.
4 февраля, 14:51Украинцы стали меньше поддерживать "Слугу народа"