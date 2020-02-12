Киевлянин просит запретить слово "слуга" в названии партии Зеленского

Агитационный плакат партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" на одной из улиц в Киеве

КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Окружной административный суд Окружной административный суд Киева получил иск, в котором истец просит запретить употреблять слово "слуга" в названии пропрезидентской партии, сообщила пресс-служба суда в среду.

"Истец, в частности, просит суд признать бездействие Минюста относительно несвоевременного совершения действий по ограничению, запрету применения/использования слова "слуга" в названии и деятельности особой общественной организации - политической партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Истец просит обязать Минюст ограничить или запретить использование в названии партии "антисоциального и коммунистического слова "слуга".