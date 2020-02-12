Белоусов предложил создать рабочую группу по нацпроектам

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил создать рабочую группу для оперативного рассмотрения вопросов, возникающих в рамках нацпроектов.
"Предлагается для осуществления такого мониторинга в режиме онлайн, для рассмотрения вопросов, в том числе проблемных вопросов, создать при нашем президиуме компактную, хочу это подчеркнуть, группу в 10-12 человек, которая регулярно, я бы предложил на еженедельной основе, рассматривала разные вопросы, проблемы, достижения этих общественно значимых результатов", - сказал он в ходе заседания президиума по стратегическому развитию и нацпроектам.
Белоусов также отметил, что к рабочей группе необходимо будет привлекать и других представителей власти.
"Естественно с приглашением руководителей рабочих групп госсовета по соответствующим направлениям, руководителей самих проектов, ответственных сотрудников министерств и так далее", - добавил он.