Белоусов предложил создать рабочую группу по нацпроектам

"Предлагается для осуществления такого мониторинга в режиме онлайн, для рассмотрения вопросов, в том числе проблемных вопросов, создать при нашем президиуме компактную, хочу это подчеркнуть, группу в 10-12 человек, которая регулярно, я бы предложил на еженедельной основе, рассматривала разные вопросы, проблемы, достижения этих общественно значимых результатов", - сказал он в ходе заседания президиума по стратегическому развитию и нацпроектам.