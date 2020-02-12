Американская авиация нанесла удары по деревне в Сирии, сообщили СМИ

Также поступают сведения о вооруженных столкновениях между жителями деревни и американскими военнослужащими, в ходе которых, по предварительным данным, погиб один солдат США.

Ранее сообщалось, что американские военные открыли огонь по группе местных жителей, преградивших путь военной колонне США в деревне Хирбат-Амму. Колонна в составе четырех бронемашин продвигалась в сторону блокпоста сирийской армии. В результате столкновений погиб один местный житель.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".