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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T14:51+0300
https://ria.ru/20200212/1564597677.html
Американская авиация нанесла удары по деревне в Сирии, сообщили СМИ
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РИА Новости

Американская авиация нанесла удары по деревне в Сирии, сообщили СМИ

14:51 12.02.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные на севере Сирии
Американские военные на севере Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные на севере Сирии. Архивное фото
КАИР, 12 фев - РИА Новости. Американская авиация наносит удары по деревне в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, передает в среду сирийское гостелевидение.

"Американская авиация наносит удары по деревне Хирбат-Амму к востоку от города Камышлы", - сообщает телеканал Ikhbariya.

Также поступают сведения о вооруженных столкновениях между жителями деревни и американскими военнослужащими, в ходе которых, по предварительным данным, погиб один солдат США.
По последним данным, военная колонна США покинула деревню, где произошли столкновения.
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Ранее сообщалось, что американские военные открыли огонь по группе местных жителей, преградивших путь военной колонне США в деревне Хирбат-Амму. Колонна в составе четырех бронемашин продвигалась в сторону блокпоста сирийской армии. В результате столкновений погиб один местный житель.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Популярные комментарии
А вот это уже правильно - когда местные жители реально начинают бороться против штатовских оккупантов!
12 февраля, 14:57
Валерий Камаев
2610044
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