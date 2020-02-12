Американская авиация нанесла удары по деревне в Сирии, сообщили СМИ

КАИР, 12 фев - РИА Новости. Американская авиация наносит удары по деревне в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, передает в среду сирийское гостелевидение.
"Американская авиация наносит удары по деревне Хирбат-Амму к востоку от города Камышлы", - сообщает телеканал Ikhbariya.
Также поступают сведения о вооруженных столкновениях между жителями деревни и американскими военнослужащими, в ходе которых, по предварительным данным, погиб один солдат США.
По последним данным, военная колонна США покинула деревню, где произошли столкновения.
Ранее сообщалось, что американские военные открыли огонь по группе местных жителей, преградивших путь военной колонне США в деревне Хирбат-Амму. Колонна в составе четырех бронемашин продвигалась в сторону блокпоста сирийской армии. В результате столкновений погиб один местный житель.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".
* Террористическая организация, запрещенная в России