Силовики изучат видео из суда, где покончил с собой экс-сотрудник ФСИН

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Следователи рассчитывают по камерам наблюдения восстановить обстоятельства досмотра в Чертановском суде Москвы экс-начальника одного из управлений центрального аппарата ФСИН Виктора Свиридова, который совершил в суде суицид, сообщил РИА Новости информированный источник.
По информации Мосгорсуда, Свиридов совершил самоубийство после того, как суд приговорил его к трем годам колонии за вымогательство. Проводится проверка, как подсудимый, находившийся под подпиской о невыезде, пронес в суд оружие.
"Сейчас сотрудники правоохранительных органов отсматривают видео с камер наблюдения в суде, надеются, что досмотр Свиридова был ими заснят", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что все суды столицы оснащены рамками с металлодетекторами.