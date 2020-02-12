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Силовики изучат видео из суда, где покончил с собой экс-сотрудник ФСИН
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РИА Новости

Силовики изучат видео из суда, где покончил с собой экс-сотрудник ФСИН

14:49 12.02.2020 (обновлено: 17:05 12.02.2020)
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© Рамиль СитдиковСотрудник правоохранительных органов у входа в зал судебных заседаний
Сотрудник правоохранительных органов у входа в зал судебных заседаний
© Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Следователи рассчитывают по камерам наблюдения восстановить обстоятельства досмотра в Чертановском суде Москвы экс-начальника одного из управлений центрального аппарата ФСИН Виктора Свиридова, который совершил в суде суицид, сообщил РИА Новости информированный источник.
По информации Мосгорсуда, Свиридов совершил самоубийство после того, как суд приговорил его к трем годам колонии за вымогательство. Проводится проверка, как подсудимый, находившийся под подпиской о невыезде, пронес в суд оружие.
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"Сейчас сотрудники правоохранительных органов отсматривают видео с камер наблюдения в суде, надеются, что досмотр Свиридова был ими заснят", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что все суды столицы оснащены рамками с металлодетекторами.
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Виктор СвиридовСамоубийство экс-начальника управления ФСИНФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
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