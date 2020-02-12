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РИА Наука
2020-02-12T14:42+0300
https://ria.ru/20200212/1564597228.html
Первый коммерческий пуск легкой "Ангары" перенесли на конец 2021 года
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РИА Новости

Первый коммерческий пуск легкой "Ангары" перенесли на конец 2021 года

14:42 12.02.2020
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© Фото : государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро Мотор" Алексей Варочко
 Алексей Варочко
© Фото : государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро Мотор"
Алексей Варочко. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первый коммерческий пуск новой российской ракеты "Ангара" легкого класса с южнокорейским спутником Kompsat-6 по просьбе заказчика перенесен на конец 2021 года, рассказал журналистам в среду гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.
Ранее сообщалось, что пуск состоится после 2020 года, но сроки не назывались. Контракт на запуск Kompsat-6 на "Ангаре-1.2" был заключен в 2016 году. Изначально планировалось, что пуск состоится в 2020-м.
"У них полезная нагрузка не готова. Они пуск перенесли на конец 2021 года", - пояснил Варочко.
По его словам, изготовление ракеты идет полным ходом: "Под 2021 год готовность машины будет".
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РИА НаукаАлексей ВарочкоКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)
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