Первый коммерческий пуск легкой "Ангары" перенесли на конец 2021 года

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первый коммерческий пуск новой российской ракеты "Ангара" легкого класса с южнокорейским спутником Kompsat-6 по просьбе заказчика перенесен на конец 2021 года, рассказал журналистам в среду гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.
Ранее сообщалось, что пуск состоится после 2020 года, но сроки не назывались. Контракт на запуск Kompsat-6 на "Ангаре-1.2" был заключен в 2016 году. Изначально планировалось, что пуск состоится в 2020-м.
"У них полезная нагрузка не готова. Они пуск перенесли на конец 2021 года", - пояснил Варочко.
По его словам, изготовление ракеты идет полным ходом: "Под 2021 год готовность машины будет".