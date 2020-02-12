СК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Следственный комитет Тюменской области начал проверку после публикации в СМИ видеоролика, на котором следователь отмечает повышение под лозунг на блатном жаргоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.
Видеозапись празднования получения звания майора следователем в ресторане в Тюмени была опубликована изданием "Новый день". Как утверждает СМИ, вместе с сотрудниками областного главка МВД он позирует с мужчиной, который произносит фразу на воровском жаргоне. За кадром автор видео, показывая зал, в котором происходит торжество, перечисляет и других присутствующих, упоминая судью, прокурора и сотрудников СК.
13 января 2019, 05:51Хабаровское УМВД прокомментировало информацию о похоронах авторитета
"Проводится служебная проверка по размещенной информации в СМИ", – сказала собеседница агентства, уточнив, что личности людей, запечатленных на видео, устанавливаются.
В ГУМВД по Тюменской области от комментариев по поводу участия в видеоролике сотрудников главка отказались.