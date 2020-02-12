Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T14:39+0300
https://ria.ru/20200212/1564597142.html
СК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1036x0_80_0_0_9f48106cea547b675618f30038844462.jpg
РИА Новости

СК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами

14:39 12.02.2020
27448
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Следственный комитет Тюменской области начал проверку после публикации в СМИ видеоролика, на котором следователь отмечает повышение под лозунг на блатном жаргоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.
Видеозапись празднования получения звания майора следователем в ресторане в Тюмени была опубликована изданием "Новый день". Как утверждает СМИ, вместе с сотрудниками областного главка МВД он позирует с мужчиной, который произносит фразу на воровском жаргоне. За кадром автор видео, показывая зал, в котором происходит торжество, перечисляет и других присутствующих, упоминая судью, прокурора и сотрудников СК.
Сотрудник полиции. Архивное фото
13 января 2019, 05:51
Хабаровское УМВД прокомментировало информацию о похоронах авторитета
"Проводится служебная проверка по размещенной информации в СМИ", – сказала собеседница агентства, уточнив, что личности людей, запечатленных на видео, устанавливаются.
В ГУМВД по Тюменской области от комментариев по поводу участия в видеоролике сотрудников главка отказались.
674852364
Обсудить 5
Следственный комитет России (СК РФ)ТюменьПроисшествия
Рекомендуем
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Зал судебных заседаний
Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Владелец парка сафари-парка Тайган Олег Зубков и адвокат Арман Петросян после рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде Крыма
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка "Тайган"
Регистрация автомобилей в ГИБДД
Эксперт оценил идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
Последствия шторма Сиара в Северном Уэльсе
Ураган вынес на побережье Шотландии скелет загадочного существа
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:03В сети опубликован клип Кристины Агилеры на песню Fall On Me
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
Лента новостейМолния