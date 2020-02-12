На Ставрополье охотника привлекли к ответственности за лису на капоте

ПЯТИГОРСК, 12 фев - РИА Новости. Охотник из Охотник из Ставропольского края , повесивший на капот автомобиля "УАЗ" лису, фотография которой вызвала резонанс в социальных сетях, привлечен к административной ответственности, сообщает главное управление МВД по региону.

Ранее в социальных сетях появилась фотография, на которой к капоту автомобиля с надписью "Производственная охотничья инспекция" была за лапы подвешена лиса. На снимок отреагировал глава региона Владимир Владимиров, отметив, что это "варварская, дикая выходка... для любого человека, охотник он или нет". В свою очередь, в минприроды региона сообщили, что владелец автомобиля в прошлом работал в частном охотничьем хозяйстве Минераловодского района, но три года назад был отстранен, а надпись нанес на машину самовольно.

"По данному факту сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В результате проведенной работы установлена личность гражданина, являющего собственником транспортного средства. Полицейские выяснили, что мужчина является охотником. Возвращаясь с охоты, на которой он добыл лису, он привязал животное к передней части автомашины, чтобы сфотографироваться с друзьями, и, забыв ее снять, отправился домой", - говорится в сообщении ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В отношении гражданина составлены административные протоколы по статьям КоАП РФ "мелкое хулиганство" и "управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков".