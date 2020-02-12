СМИ сообщили о неизлечимой болезни погибшего экс-сотрудника ФСИН

Свиридова судили за вымогательство десяти миллионов рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова. До оглашения приговора мужчина находился под подпиской о невыезде.

Суд приговорил Свиридова к трем годам колонии строгого режима. После слов судьи о взятии под стражу в зале суда Свиридов покончил с собой.