Депутат Рады стала подозреваемой по делу об угрозах Зеленскому

На прошлой неделе Федину вызывали в Госбюро расследований для вручения письменного уведомления о подозрении, но она не явилась, объяснив отсутствие болезнью. Повторный вызов в ГБР был назначен на сегодня.

В конце октября, после поездки Зеленского в Донбасс, Федина и волонтерка Елена Белькова, известная под псевдонимом Маруся Зверобой, записали видео, где говорили, что президент может погибнуть в зоне конфликта, когда "там случайно может разорваться граната". Депутат Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Качура усмотрел в этом "призывы к насильственному свержению власти, в том числе призывы к физической расправе", и обратился с заявлением в Генпрокуратуру и Госбюро расследований. Правоохранители возбудили по этому заявлению уголовное дело.