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Депутат Рады стала подозреваемой по делу об угрозах Зеленскому
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РИА Новости

Депутат Рады стала подозреваемой по делу об угрозах Зеленскому

14:34 12.02.2020 (обновлено: 15:33 12.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина заявила, что стала официально подозреваемой по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.
На прошлой неделе Федину вызывали в Госбюро расследований для вручения письменного уведомления о подозрении, но она не явилась, объяснив отсутствие болезнью. Повторный вызов в ГБР был назначен на сегодня.
"По результатам вручения подозрения имею повестку на допрос", — приводит слова Федины агентство УНН.
В конце октября, после поездки Зеленского в Донбасс, Федина и волонтерка Елена Белькова, известная под псевдонимом Маруся Зверобой, записали видео, где говорили, что президент может погибнуть в зоне конфликта, когда "там случайно может разорваться граната". Депутат Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Качура усмотрел в этом "призывы к насильственному свержению власти, в том числе призывы к физической расправе", и обратился с заявлением в Генпрокуратуру и Госбюро расследований. Правоохранители возбудили по этому заявлению уголовное дело.
Партия Порошенко, со своей стороны, требовала это дело закрыть, так как считает его "преследованием за взгляды".
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Маруся ЗверобойЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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