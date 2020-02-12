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2020-02-12T16:48+0300
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В возрасте 24 лет умерла корейская актриса Го Су Юнг
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РИА Новости

В возрасте 24 лет умерла корейская актриса Го Су Юнг

16:47 12.02.2020 (обновлено: 16:48 12.02.2020)
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© YouTube канал "9DBABIES LOVELIFE"Кадр из фильма "Призрак"
Кадр из фильма Призрак
© YouTube канал "9DBABIES LOVELIFE"
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Корейской актрисы Го Су Юнг не стало в возрасте 24 лет, по данным источников, она давно болела. Об этом рассказали представители пиар-компании Story J Company на официальной странице в инстаграме, сообщает msn.com.

"Несколько дней назад Го Су Юнг попрощалась с этим миром и стала одной из ярких звезд на небе", — говорится в сообщении агентства.

Известно, что ее похороны состоялись 9 февраля. Но объявить об этом решили только сейчас.
Го Су Юнг родилась 24 апреля 1995 года. Она стала известной после ролей в корейском фэнтези-сериале "Гоблин" (2016 год) и триллере "Лжесвидетельство Соломона", который вышел в том же году.
Актриса снялась в клипе K-pop группы BTS на трек With Seoul. Ролик был представлен на YouTube в 2017 году.
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