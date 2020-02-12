Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T14:33+0300
https://ria.ru/20200212/1564596749.html
В Кремле прокомментировали опрос "Левада-центра" о доверии президенту
https://cdn21.img.ria.ru/images/49925/86/499258699_0:42:800:492_1036x0_80_0_0_d5a7d480dcb754b89e54e66558289672.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали опрос "Левада-центра" о доверии президенту

14:33 12.02.2020
1840
© РИА Новости / Яков АндреевВесна в Томске
Весна в Томске
© РИА Новости / Яков Андреев
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кремль отмечает повышение уровня доверия президента среди россиян за первые месяцы 2020 года по данным ряда опросов, но принимает во внимание и другие исследования, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это зависит от методики. Есть и другие опросы, других социологических организаций, которые свидетельствуют, наоборот, о повышении уровня доверия к президенту, поддержке его работы в первые месяцы текущего года в связи с известными его инициативами", - заявил в среду Песков, комментируя по просьбе журналистов итоги январского опроса "Левада-центра" о снижении уровня доверия россиян к президенту.
На вопрос журналиста о том, считает ли он этот опрос недостоверным, Песков ответил, что это вопрос методики.
"Там надо разбираться в методике. Я просто говорю о том, что мы констатируем и эти опросы, и также принимаем во внимание иные опросы, которые говорят о других тенденциях", - отметил пресс-секретарь президента.
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии вручения президентских премий в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год
08:00
Путину доверяют 65 миллионов американцев: как этого добились
Отвечая на вопрос, будут ли приниматься какие-то действия для повышения рейтинга президента, что Песков подчеркнул, что Путин противник таких действий.
"Сам президент не является сторонником таких мер, он считает, что наилучшая мера - это ежедневная работа главы государства", - сказал Песков.
411220225
Обсудить 4
Левада-центрДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Суть этого комментария сводится к тому,что не существует вообще никаких достоверных опросов. Разве что некие закрытые, проводимые ФСО по прямому поручению Президента. Всё остальное - чисто политический заказ, просто от разных сторон. Кто девочку ужинает, тот ее и танцует.
12 февраля, 14:50
Von Stirliz
1000001
Рекомендуем
Американские военные на севере Сирии
Американская авиация нанесла удары по деревне в Сирии, сообщили СМИ
Владелец парка сафари-парка Тайган Олег Зубков и адвокат Арман Петросян после рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде Крыма
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка "Тайган"
Колонна украинских военнослужащих на трассе между Артемовском и Дебальцево
"Стреляйте, они бегут!" Как подписывали Минские соглашения
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2
Сотрудник полиции
СК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря
В Кремле прокомментировали появление икон с изображением Путина
Зале заседаний в суде
СМИ сообщили о неизлечимой болезни погибшего экс-сотрудника ФСИН
Регистрация автомобилей в ГИБДД
Эксперт оценил идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила идею "пожизненного" сенаторства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Кремль ответил на критику Лукашенко в адрес российских СМИ
Зал судебных заседаний
Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
Военнослужащий Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков городе Мааррат-эн-Нууман
Песков: сирийские войска действуют только против террористов
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:03В сети опубликован клип Кристины Агилеры на песню Fall On Me
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
Лента новостейМолния