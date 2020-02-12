В Кремле прокомментировали опрос "Левада-центра" о доверии президенту

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кремль отмечает повышение уровня доверия президента среди россиян за первые месяцы 2020 года по данным ряда опросов, но принимает во внимание и другие исследования, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это зависит от методики. Есть и другие опросы, других социологических организаций, которые свидетельствуют, наоборот, о повышении уровня доверия к президенту, поддержке его работы в первые месяцы текущего года в связи с известными его инициативами", - заявил в среду Песков, комментируя по просьбе журналистов итоги январского опроса "Левада-центра" о снижении уровня доверия россиян к президенту.
На вопрос журналиста о том, считает ли он этот опрос недостоверным, Песков ответил, что это вопрос методики.
"Там надо разбираться в методике. Я просто говорю о том, что мы констатируем и эти опросы, и также принимаем во внимание иные опросы, которые говорят о других тенденциях", - отметил пресс-секретарь президента.
Отвечая на вопрос, будут ли приниматься какие-то действия для повышения рейтинга президента, что Песков подчеркнул, что Путин противник таких действий.
"Сам президент не является сторонником таких мер, он считает, что наилучшая мера - это ежедневная работа главы государства", - сказал Песков.