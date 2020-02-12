В Кремле прокомментировали опрос "Левада-центра" о доверии президенту

На вопрос журналиста о том, считает ли он этот опрос недостоверным, Песков ответил, что это вопрос методики.

"Там надо разбираться в методике. Я просто говорю о том, что мы констатируем и эти опросы, и также принимаем во внимание иные опросы, которые говорят о других тенденциях", - отметил пресс-секретарь президента.