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Тюменский школьник извинился за пранк с коронавирусом
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РИА Новости

Тюменский школьник извинился за пранк с коронавирусом

14:32 12.02.2020
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© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЗнак коронавируса
Знак коронавируса
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Школьник из Тюмени записал видеообращение с извинением за видеопранк, в котором он вместе с друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитировал поимку якобы зараженных коронавирусом людей, и объяснил, что таким образом хотел показать равнодушие людей к проблемам окружающих.
Ранее оперативный штаб региона по профилактике коронавируса сообщил, что 10 февраля в социальной сети Instagram появился ролик от блогера, в котором он вместе со своими друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитирует поимку якобы зараженных коронавирусом людей, у которых происходят приступы заболевания. Пранкером оказался ученик одной из тюменских школ. В областном главке МВД РИА Новости заявили, что в отношении подростка заведено административное дело о мелком хулиганстве.
Видео, где подросток объясняет свой поступок, было опубликовано в среду на сайте оперативного штаба региона по профилактике коронавируса.
"Хотел бы извиниться перед вами за мой пранк, если он кого-то задел. Сразу говорю, что ролик был снят в строго ознакомительных целях – показать, что люди в наше время не реагируют на проблемы других. На ролике сразу видно, что ни один человек не подошел, не поинтересовался нашей проблемой. Ни в коем случае не было тематики в плане коронавируса", – сказал школьник.
Ранее в Москве пранкер Кароматулло Джаборов в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в интернете. Суд арестовал его до 8 марта по обвинению в хулиганстве.
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
10 февраля, 21:37
В Москве задержали еще двух фигурантов дела о пранке про коронавирус
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