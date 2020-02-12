Тюменский школьник извинился за пранк с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Школьник из Школьник из Тюмени записал видеообращение с извинением за видеопранк, в котором он вместе с друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитировал поимку якобы зараженных коронавирусом людей, и объяснил, что таким образом хотел показать равнодушие людей к проблемам окружающих.

Ранее оперативный штаб региона по профилактике коронавируса сообщил, что 10 февраля в социальной сети Instagram появился ролик от блогера, в котором он вместе со своими друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитирует поимку якобы зараженных коронавирусом людей, у которых происходят приступы заболевания. Пранкером оказался ученик одной из тюменских школ. В областном главке МВД РИА Новости заявили, что в отношении подростка заведено административное дело о мелком хулиганстве.

Видео, где подросток объясняет свой поступок, было опубликовано в среду на сайте оперативного штаба региона по профилактике коронавируса.

"Хотел бы извиниться перед вами за мой пранк, если он кого-то задел. Сразу говорю, что ролик был снят в строго ознакомительных целях – показать, что люди в наше время не реагируют на проблемы других. На ролике сразу видно, что ни один человек не подошел, не поинтересовался нашей проблемой. Ни в коем случае не было тематики в плане коронавируса", – сказал школьник.