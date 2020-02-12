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Центр Хруничева рассчитывает на реструктуризацию части долгов
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РИА Новости

Центр Хруничева рассчитывает на реструктуризацию части долгов

14:29 12.02.2020 (обновлено: 14:41 12.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабота Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева
Работа Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Работа Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Центр Хруничева почти полностью рассчитался с кредиторами и в ближайшие месяцы планирует реструктурировать весь многомиллиардный долг перед банками, рассказал журналистам в среду гендиректор этого предприятия, одного из крупнейших в космической отрасли России, Алексей Варочко.
"Банковские [долги] остались, но по ним принято решение, и в ближайшее время по ним будет закрыт вопрос. По банковским долгам у нас на сегодняшний день - 34 миллиарда рублей, и 12 миллиарда рублей - тот долг, который есть перед госкорпорацией ["Роскосмос"]. 34 миллиарда рублей будут реструктуризированы. Мы полагаем, что эти работы мы проведем в первом полугодии", - сказал Варочко.
Космический центр имени Хруничева
10 января, 22:20РИА Наука
Роскосмос подал к Центру Хруничева иск на почти 13 миллиардов рублей
По его словам, предприятие практически полностью рассчиталось с кредиторами.
"Для нас это громаднейшее достижение. Из 11 миллиардов долгов, которые мы должны были нашим контрагентам, на сегодняшний день у нас остается 3,1 миллиарда рублей, в марте он снизится до 1,7 миллиарда рублей. Мы рассчитались со всеми крупными поставщиками, перед которыми у нас была задолженность", - сказал он.
По его словам, самый крупный долг перед контрагентом остаются перед оператором космодромов России - Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры - 700 миллионов рублей. При этом у предприятия нет долгов по налогам, зарплате и коммунальным услугам, подчеркнул Варочко.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
3 октября 2019, 13:27
Центр Хруничева планирует выйти на прибыль в 2024 году, заявил Рогозин
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ГКНПЦ имени М. В. ХруничеваРоссияЭкономика
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