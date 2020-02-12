Центр Хруничева рассчитывает на реструктуризацию части долгов

"Банковские [долги] остались, но по ним принято решение, и в ближайшее время по ним будет закрыт вопрос. По банковским долгам у нас на сегодняшний день - 34 миллиарда рублей, и 12 миллиарда рублей - тот долг, который есть перед госкорпорацией ["Роскосмос"]. 34 миллиарда рублей будут реструктуризированы. Мы полагаем, что эти работы мы проведем в первом полугодии", - сказал Варочко.