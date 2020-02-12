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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-02-12T17:35+0300
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Белоруссия предложила российским компаниям новую схему снабжения АЗС
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РИА Новости

Белоруссия предложила российским компаниям новую схему снабжения АЗС

14:29 12.02.2020 (обновлено: 17:35 12.02.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоАвтозаправочная станция "Лукойл" в Минске
Автозаправочная станция Лукойл в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Автозаправочная станция "Лукойл" в Минске. Архивное фото
МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Белоруссия предложила российским компаниям, владеющим АЗС в стране, давальческую схему для поставок нефтепродуктов на их заправки, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Белнефтехим" уже неоднократно предлагал материнским структурам российских компаний обратить внимание на возможность давальческой схемы. Схема заключается в том, что они поставляют нефть для переработки (на двух НПЗ республики - ред.) и последующей поставки (нефтепродуктов - ред.) на свои дочерние АЗС в Беларуси. Это предложение пока встречных ходов не получило", - рассказал Тищенко.
По словам пресс-секретаря, это предложение связано с некоторыми "проявлениями нервозности" со стороны "дочек" российских компаний - владельцев АЗС, что связано с неопределенной ситуацией в нефтяной сфере для Белоруссии. Между тем Тищенко подчеркнул, что НПЗ республики регулярно отгружают топливо на заправочные станции по всей стране.
"Но проявления какие-то нервозности со стороны этих структур российских компаний происходят регулярно. Допустим, "Лукойл" на прошлой неделе у нас лимитировал (продажу топлива на нескольких заправках - ред.). Вчера "Газпром нефть" объявил о каких-то альтернативных поставках топлива на свои АЗС..., ведут здесь разговор о поставках топлива из Европы. Но объем пока огранивается одной суточной нормой потребности… То есть демонстрация есть, а реальных поводов (для беспокойства - ред.) нет", - заметил собеседник агентства.
В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них нефти была существенно снижена. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Глава "Транснефти" Николай Токарев сообщал, что есть предварительные заявки на прокачку в Белоруссию в феврале 80 тысяч тонн нефти от "Татнефти" и 250 тысяч тонн от "Сафмара".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве республики сообщали, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Кроме того, Минск закупил около 86 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт Клайпеды и далее по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.
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Вчера, 09:49
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАлександр ЛукашенкоТранснефтьГазпром нефтьМоскваМинскБелоруссияНиколай ТокаревЭкономика
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