Производитель назвал сроки второго пуска тяжелой "Ангары"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Второй пуск тяжелой ракеты Второй пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк состоится во втором-третьем квартале 2020 года, рассказал журналистам гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

"Он будет во 2-3 квартале этого года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что пуск запланирован на первую половину 2020 года.

По словам Варочко, министром обороны принято решение о полезной нагрузке, которую на орбиту выведет ракета. Однако он не стал уточнять, что именно это будет.

Изначально вторую тяжелую "Ангару" планировали запустить вслед за первой, изготовив ее в 2015 году. А после этого произвести в рамках летных испытаний еще восемь пусков, доведя их количество до 10.

В сентябре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказывал, что вторую тяжелую "Ангару" планируется изготовить и передать военным в ноябре, а ее пуск возможен "под елочку" или чуть позже - то есть в районе новогодних праздников. Передача не состоялась.