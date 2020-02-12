Производитель назвал сроки второго пуска тяжелой "Ангары"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Второй пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк состоится во втором-третьем квартале 2020 года, рассказал журналистам гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.
"Он будет во 2-3 квартале этого года", - сказал он.
Ранее сообщалось, что пуск запланирован на первую половину 2020 года.
По словам Варочко, министром обороны принято решение о полезной нагрузке, которую на орбиту выведет ракета. Однако он не стал уточнять, что именно это будет.
Изначально вторую тяжелую "Ангару" планировали запустить вслед за первой, изготовив ее в 2015 году. А после этого произвести в рамках летных испытаний еще восемь пусков, доведя их количество до 10.
В сентябре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказывал, что вторую тяжелую "Ангару" планируется изготовить и передать военным в ноябре, а ее пуск возможен "под елочку" или чуть позже - то есть в районе новогодних праздников. Передача не состоялась.
Несколько источников РИА Новости в ракетно-космической отрасли ранее сообщили, что пуск второй "Ангары" может состояться в первом полугодии 2020-го – ближе к середине года. Во время старта планируется отправить на орбиту макет полезной нагрузки, но, как указал ранее глава "Роскосмоса", последнее слово в этом вопросе остается за военными. Если второй полет пройдет без замечаний, то на третьей "Ангаре-А5" планируется запустить гражданский спутник связи серии "Экспресс", рассказал ранее Рогозин.
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