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СК проверит меры безопасности в суде после суицида Свиридова
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РИА Новости

СК проверит меры безопасности в суде после суицида Свиридова

14:27 12.02.2020 (обновлено: 15:53 12.02.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Следственный комитет проверит обеспечение режима безопасности в Чертановском суде, где в среду покончил с собой экс-начальник одного из управлений центрального аппарата ФСИН Виктор Свиридов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По информации Мосгорсуда, Свиридов совершил самоубийство после того, как суд приговорил его к трем годам колонии за вымогательство.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту смерти подсудимого в здании суда проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении СК.
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего. Следователи "проверят обеспечение режима безопасности в суде, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", отмечает СК.
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Виктор СвиридовСамоубийство экс-начальника управления ФСИНЧертановский суд г. МосквыФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваРоссияПроисшествия
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