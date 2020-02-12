СК проверит меры безопасности в суде после суицида Свиридова

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту смерти подсудимого в здании суда проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении СК.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего. Следователи "проверят обеспечение режима безопасности в суде, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", отмечает СК.