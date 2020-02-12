В Монголии запретили празднование Нового года из-за коронавируса

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга запретил все публичные мероприятия, связанные с наступлением праздника Цаган Сар (монгольского Нового года по лунному календарю), чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает агентство Монцамэ.
"Учитывая разрастающуюся вспышку вируса COVID-19 во многих странах мира и в соседнем Китае, настоящий указ предписывает правительству принять меры по отмене празднования национального праздника Цаган Сар", - говорится в президентском декрете.
Среди мер названы немедленное закрытие всех новогодних ярмарок, а также удаление из теле- и радиоэфира поздравительных и рекламных роликов, связанных с праздником, наступающим в этом году в ночь с 23 на 24 февраля.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV