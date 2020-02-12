В Монголии запретили празднование Нового года из-за коронавируса

"Учитывая разрастающуюся вспышку вируса COVID-19 во многих странах мира и в соседнем Китае, настоящий указ предписывает правительству принять меры по отмене празднования национального праздника Цаган Сар", - говорится в президентском декрете.

Среди мер названы немедленное закрытие всех новогодних ярмарок, а также удаление из теле- и радиоэфира поздравительных и рекламных роликов, связанных с праздником, наступающим в этом году в ночь с 23 на 24 февраля.