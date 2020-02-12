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Европейская партия хочет защититься от коронавируса через опросники
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РИА Новости

Европейская партия хочет защититься от коронавируса через опросники

14:19 12.02.2020
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© AP Photo / Arek RatajПассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
© AP Photo / Arek Rataj
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Одна из наиболее влиятельных европейских партий Европейская народная партия (ЕНП) предложила ввести специальные опросники, которые, согласно идеи ЕНП, будут заполняться всеми путешественниками, въезжающими на территорию ЕС, с целью собрать информацию о тех, кто потенциально может являться носителем коронавируса.
Идею озвучили в ходе совместной пресс-конференции в Страсбурге председатель ЕНП Манфред Вебер, а также депутаты Антонио Таяни и Эстер де Ланж.
"Хорошо, что министры здравоохранения ЕС завтра встречаются по проблеме коронавируса..., но это слишком поздно. Мы не можем терять время, нам необходимо защитить наших сограждан, эта проблема всех беспокоит. Нам нужна система раннего предупреждения, система общего подхода к путешественникам, приезжающим из-за пределов ЕС, более прочная система диагностики и лечения", - сказал Вебер.
Представитель ЕНП Антонио Тияни продемонстрировал журналистам разработанный ЕНП опросник для путешественников, в котором, в частности, предлагается ответить на вопросы о том, посещал ли въезжающий на территорию Евросоюза за последние 30 дней Китай, и в частности, город Ухань, общался ли с кем-то, кто посещал эти места, а также путешествует ли человек один или в сопровождении других лиц.
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"Конечно, необходимо защищать личные данные - это важно. Но нашим властям нужна информация, чтобы защитить наших сограждан, поскольку Евросоюз предполагает свободное перемещение людей", - указали депутаты ЕНП. Они также пообещали представить свою инициативу члену Еврокомиссии по здравоохранению Стелле Кириакидис в преддверии заседания в четверг министров здравоохранения ЕС в Брюсселе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи.
В среду китайские власти сообщили, что ежедневный показатель выявления новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае с 4 по 11 февраля снизился на 48,2%.
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Распространение нового коронавирусаАнтонио ТаяниМанфред ВеберЕвросоюзКитайВ мире
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